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Erşat Salihi'den Türkmenlere çağrı

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Erşat Salihi'den Türkmenlere çağrı
Türkmenlere seslenen Erşat Salihi, Kerkük’te yapılması beklenen referandumla ilgili çağrıda bulunarak, "Kendi gücünüze dayanın eğer referandum kararı alınırsa sizde caddelere dökülün valilik binasını işgal edin" dedi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük milletvekili Erşat Salihi, Kerkük’ü bekleyen tehlikeyi ve 25 Eylül tarihinde yapılacak sözde bağımsızlık referandumu hakkında TRT Haber’e önemli açıklamalar yaptı.

Erşat Salihi, sözde referandum sandıklarının Türkmen kentlerine getirilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

“Referandum, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim ve Peşmerge yönetimi tarafından bir emrivaki siyasetiyle yaptırılırsa bu bir işgaldir ve bu işgalin karşısında yapacağımız her türlü eylemin meşruiyeti vardır. Türkmen toplumuna buradan bütün gücümle sesleniyorum, kimsenin gücüne dayanmayın. Kendi gücünüze dayanın eğer referandum kararı alınırsa sizde caddelere dökülün valilik binasını işgal edin.”

“Kerkük’teki Tüm Türkmenler Vali Yüzünden Tehlikede”

Salihi geçtiğimiz gün bir Arap kanalına önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Lider Salihi El-Sharkiye kanalında konuk olduğu programda Kerkük’te Vali Necmeddin Kerim tarafından kentte emrivaki siyaseti uygulandığına ve sözde Referandum fitnesi sebebiyle artan huzursuzluğa dikkat çekti. Salihi, 14 Temmuz 1959 Kerkük Türkmen katliamının tekrarlanmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Salihi, Kerkük’te her fırsatta fitne çıkarmak isteyen bir valinin bulunduğunu ve bu sebeple de Kerkük’te bulunan bütün Türkmenlerin tehlike altında olduğunu ifade etti.

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