Esad'ın danışmanından skandal Türkiye açıklaması

Esad'ın danışmanlarından Buteyna Şaban, Türkiye'yi sömürgecilikle suçlayarak, askerlerinin işgalci muamelesi göreceğini söyledi.

Esad'ın danışmanı Buteyna Şaban Lübnan'da bir televizyona verdiği mülakatta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Türkiye için de skandal ifadeler kullandı.

Türkiye'yi işgalci güç olarak tanımlayan Şaban, "Türkiye günümüzde sömürgeci bir ülkedir, tıpkı Amerikan güçleri gibi topraklarımızda bulunmaları yasa dışıdır" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen ay Astana toplantısında diğer garantör ülkeler Rusya ve İran ile varılan anlaşma çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'e girmişti.

"RAKKA'DAN VAZGEÇMEDİK"

Esad'ın danışmanı, Şam yönetiminin PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından IŞİD'den alınan Rakka'dan vazgeçmediğini de vurguladı. Suriye'nin bölünmesi gibi bir durumun tartışmaya açılamayacağını belirten Buteyna Şaban, "Herşey Suriyeliler'e ve Suriyeliler arasındaki tartışma sürecine bağlı. Suriye'nin bölünmesi ya da ülkenin bir bölümünün ayrılması veya federalizm tartışma konusu olamaz" dedi.