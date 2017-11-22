Bugünkü YENİÇAĞ »

Eski Maliye Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu

»
Eski Maliye Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu
FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan eski 82 Maliye Bakanlığı çalışanından 17'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması  kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığındaki görevlerinden  ihraç edilen 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda zanlılardan 17'si gözaltına alındı.

Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Eski Maliye Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonuEski Maliye Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonuKore Savaşı’ndan ikinci bir Ayla hikâyesi daha çıktıKore Savaşı’ndan ikinci bir Ayla hikâyesi daha çıktıDarülaceze'de akılalmaz ölümDarülaceze'de akılalmaz ölümİzmir’de çatışma: Ölü ve yaralılar var…İzmir’de çatışma: Ölü ve yaralılar var…Rektörden kendi ödeneğine yüzde 600 artışRektörden kendi ödeneğine yüzde 600 artışAdana'da rehine kriziAdana'da rehine krizi40 ilde FETÖ operasyonu40 ilde FETÖ operasyonuYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorYeniçağ yazarları gündemi değerlendiriyorGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 22 11 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 22 11 2017Bozcaada da Yunan haritasına girsin mi?..Bozcaada da Yunan haritasına girsin mi?..
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti