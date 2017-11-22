Eski Maliye Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu
FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan eski 82 Maliye Bakanlığı çalışanından 17'si gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığındaki görevlerinden ihraç edilen 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda zanlılardan 17'si gözaltına alındı.
Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.
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