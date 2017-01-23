Eski MHP'li vekilden tepki istifası
25.Dönem MHP İstanbul Milletvekili Uygar Suphi Aktan, MHP'nin Başkanlık Sistemnine verdiği desteğe tepki olarak partisinden istifa etti.
Gazete 2023'ün haberine göre, MHP'nin 25. dönem İstanbul Milletvekili Uygar Suphi Aktan istifa etti.
Bugün öğleden sonra Kadıköy Yüksek Seçim Kuruluna istifasını gönderen Aktan, istifasının gerekçesi olarak MHP'nin mini anayasa değişikliğine verdiği desteği gösterdi.
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