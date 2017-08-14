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Feghouli'nin bonservisi belli oldu

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Feghouli'nin bonservisi belli oldu
Galatasaray'ın Feghouli için West Ham’la 4.5 milyon Euro karşılığında anlaşıp, oyuncuya da senelik 3.8 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

Galatasaray, 3 haftadır imza için yolunu gözlediği Feghouli’ye sonunda kavuştu. Uçaktan “Türkiye’nin en büyük kulübü için yola çıkıyorum. İstanbul, ben geliyorum” mesajı geçen Cezayirli yıldız, havaalanındaki yoğun izdiham karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

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Cimbom’un iki yıl daha kontratı bulunan Feghouli için West Ham’la 4.5 milyon Euro karşılığında anlaşıp, oyuncuya da senelik 3.8 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

Feghouli yarın düzenlenecek törenle kendisini 3+1 yıllığına Sarı-Kırmızılı renklere bağlayacak imzayı atacak. 28 yaşında, 1.77 boyundaki Cezayirli futbolcu, yüksek potansiyeline karşılık ilk kez bonservis ödenerek transfer oldu.

Fransa’nın Grenoble kulübünde parlayan Feghouli, 1 Temmuz 2010’da Valencia’ya geçti. 6 ay sonra Almeria’ya kiralanan Feghouli, 30 Haziran 2011’de geri döndü. Valencia’da 5 yıl forma giyen oyuncu, piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterildiği süreçte, sözleşmesi bittiği için geçen yıl temmuz ayında bedelsiz olarak West Ham’a geçti.

Geçen sezon Ada’da beklentileri karşılayamayan Feghouli, toplam 28 maça çıkarken, takımına 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Dripling ve çalım özelliği bulunan, kanatta oynamasına rağmen içeri kat ederek skora verdiği katkıyla öne çıkan Feghouli, kariyerinin zirvesini Valencia’da yaptı. İspanyol ekibinde 202 maça çıkan Cezayirli, toplam 31 gol atarken, 40 asist üretti. Valencia’dayken dev kulüplerle adı anılan Feghouli, yüksek yıllık kontrat teklifi nedeniyle sözleşmesi bitince soluğu West Ham’da aldı.

Feghouli, asıl mevkisi hücumun sağı olmasınarağmen kariyerinde 10 numara dahil, 5 bölgede görev yaptı. Üçlü hücum hattında sağda 138 maçta 25 gol, 28 asist üreten Feghouli, orta sahanın sağında ise 40 karşılaşmada 4 gol, 8 asistlik katkı sağladı. 12 kez sol iç, 7 kez de hücumun solunda oynadı ve 3 gol, 1 asist yaptı. 10 numarada ise 5 kez görev alırken, bu
mevkide 1 gol, 4 asist üretti.

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