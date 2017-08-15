Feghouli'nin sözleşmesinde ilginç madde

Uzun transfer görüşmeleri sonucundan İstanbul'a gelen Sofiane Feghouli'nin sözleşmesinde yer alan madde Galatasaraylıların tepkisine neden oldu.

100 milyon liraya mal olan Sofiane Feghouli ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı kırmızılılar, sözleşmede yer alan özel madde nedeniyle transferde hüsran yaşayabilir. Feghouli'nin sözleşmesinde iki yıl sonrası için serbest kalma maddesi bulunuyor.



Mukavelede yer alan maddeye göre, futbolcu West Ham'a ödenen 4 milyon 250 bin euroyu getirmesi durumunda istediği kulübe gidebilecek.

İŞTE O SÖZLEŞMENİN AYRINTILARI:

Eski kulübü West Ham'a 4 milyon 250 bin euro bonservis ödeyecek olan G.Saray, oyuncuya 5 yıllık sözleşme karşılığında senelik 3 milyon 850 bin euro garanti ücret verecek.

Feghouli 10'uncu resmi maçtan sonra 75 bin euro, 20'inci resmi maçtan sonra da 75 bin euro alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınırsa 200 bin dolar, Avrupa Ligi kazanılırsa 10 bin dolar prim alacak olan Feghouli, ligde alınacak puan başına da 5 bin euro prim alacak..

Öte yandan sözleşmede yer alan bir madde ise tartışma konusu oldu. Mukaveleye göre Feghouli 2 yıl sonrasında serbest kalma hakkına sahip.

Cezayirli oyuncu bonservis için ödenen 4 milyon 250 bin euro'yu ödediği taktirde serbest kalabilecek.