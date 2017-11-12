Fenerbahçe, Evra için harekete geçti

Taraftara tekme atmasının ardından 7 ay men edilen ve Marsilya ile sözleşmesi iptal edilen Patric Evra ile ilgilenenlerin arasında Fenerbahçe'nin de olduğu iddia edildi.

Marsilya taraftarına attığı tekme nedeniyle hem futboldan men cezası alan hem de Marsilya'dan kovulan Patrice Evra için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi.

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Marsilya - Vitoria Guimaraes maçında kendi taraftarına tekme attığı için 2018 Haziran’ına kadar men cezası alan, Marsilya’nın da sözleşmesini fesh ettiği Patrice Evra için Fenerbahçe’nin devreye girdiği iddia edildi.

Eurosport Fransa'nın haberine göre; MLS takımlarından LA Galaxy ve Meksika ekibi Tigres UANL’nin yanı sıra Fenerbahçe’nin de 36 yaşındaki sol bek için sıraya girdiği öne sürüldü

Yıldız futbolcunun menajeri Federico Pastorello, Evra’ya birçok teklif geldiğini belirtirken, “Fiziksel olarak 5-6 yıl öncesinden daha güçlü. Çok sayıda kulüple görüşüyoruz ve bu şekilde bırakmak istemiyor” dedi