İzmir'de çok büyük bir faciadan dönüldü. İzmir Adliyesi'nin en yoğun saatini hesaplayan teröristler bombalı araç ve yanlarında getirdikleri ağır silahlarla büyük bir katliam hazırlığı yapmışlardı. Muhtemelen bölgeye geliş-gidiş yolları, kaçış güzergahı ve saldırının nasıl yapılacağına ilişkin uzun bir keşif dönemleri de olmuştu…

Ancak hesaba katmadıkları bir konu vardı… Kahraman trafik polisi Fethi Sekin.

Sekin, önce teröristleri fark edip, bombalı aracın kalabalık arasında infilak etmesinin önüne geçiyor, sonrasında çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırıp, teröristlerle çatışmaya giriyor.

Bir anda ağır silahlarla ortaya çıkan ve araçlarını kısmen de olsa patlatan PKK'lılar karşısında herkes doğal bir şok yaşıyor… İnsanlar dört bir yana kaçışırken, sanki yıllardır bugünü beklercesine harekete geçen Fethi Sekin, tabancasını çekip teröristlerin üzerine koşuyor… Mermilere aldırış etmeksizin üzerlerine gelen polisi gören teröristlerin, elleri ayakları birbirine dolanıyor, ağır silahları bırakarak adliyeden iyice uzaklaşıyorlar.

Sekin durmuyor, son mermisine kadar teröristlerin üzerine yağmur gibi yağıyor, ancak uzun namlulu silahlardan üzerine açılan ateşle orada şehit düşüyor. Sekin'in düştüğünü gören mesai arkadaşları, daha da hırslanıp, Sekin'in yaraladığı teröristleri saniyeler içerisinde etkisiz hale getiriyorlar.

"Gavur İzmir" denilen İzmir'in vatansever vatandaşları da olaylara kayıtsız kalamıyor. Çatışmanın ortasına dalıp, yaralı teröristi tekmeliyorlar.

Onlarca vatandaşımızın şehit düşebileceği bir saldırı, destanlaşan bir kahramanlıkla püskürtülüyor.

15 Temmuz'un simgelerinden biri olan Ömer Halisdemir gibi, Fethi Sekin de artık İzmir'in kahramanıdır, simgesidir. CHP Belediyesi heykelinin dikileceği müjdesini verdi. Galatasaray Kulübü ise futbol oynayan şehidin küçük oğlunun altyapılarına alınacağını açıkladı.

İzmir Adliyesi'nin adı da bundan sonra Şehit Fethi Sekin Adliyesi olarak değiştirilmelidir. İlgili makamların en kısa sürede harekete geçmelerini umut ediyorum.

Şehidi bile ayırdılar

Türkiye, Fethi Sekin'in adını hiçbir zaman unutmayacak. Onun emanetini, adını nesiller boyu taşıyacak, çocuklarına onun ismini verecek. Şehadetinden sonra kamuoyunda kendisine duyulan sevgi de bunun en büyük göstergesi.

Ancak ne hikmetse tüm Türkiye'nin arkasında tek yürek olarak birleştiği bir kahramanın ardından birileri siyaset yaparak, ayrımcılık güdüyor.

Çözüm Süreci ve Suriye politikasının mimarlarından eski Başbakan Ahmet Davutoğlu twitter hesabından "Şehîde min ê ezîz! Mekanê te cennet be. Welat minetdarê te ye" şeklinde Kürtçe bir mesaj yayınlayarak, şehidin Kürt olduğu imasında bulunuyor. Mesajın Türkçesi ise "Aziz şehidim. Mekanın cennet olsun. Vatan sana minnettar" şeklinde.

Davutoğlu'nun şehidi bile ayrıştıran mesajı yeterli olmamış olacak ki, "Dünyaya Türkiye'den tarafsız haber servisi edecek" anlayışıyla kurulduğu iddia edilen TRT World haberi skandal bir şekilde duyuruyor. TRT World'un resmi twitter hesabından da yayınlanan mesajda aynen şunlar yazıyor "Kurdish police officer Fethi Sekin is being hailed as a hero after Turkey's Izmir attack."

Türkçesi ise "Kürt polis memuru Fethi Sekin, Türkiye'nin İzmir saldırısından sonra bir kahraman olarak anılıyor."

Bu sıradan bir hata değil, yıllardır Türkiye'yi her anlamda bölmek, ayrıştırmak isteyen zihniyetin dışavurumudur.

Şehitleri bile etnik kimliğine göre ayrıştıranların bu ülke yönetiminde söz sahibi olabilmesi, maruz kaldığımız kaotik ortamın nedenleri hakkında önemli ipuçları vermektedir.

Fethi Sekin bir kahramandır, etnik kimliğine değinmek onun değerinde artmaya ya da azalmaya neden olmayacaktır.

Ama çok merak ediliyorsa söyleyelim, Ülkücüdür, vatanseverdir, Elazığlı bir Türk milliyetçisidir… Ege Üniversitesi'nin ortasında şehit edilen Fırat Çakıroğlu'nu da kardeşi gibi severdi…

Kahraman Fethi Ağabey, Türkiye seni hiçbir zaman unutmayacak, mekânın cennet olsun.