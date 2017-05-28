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FETÖ soruşturmalarının 10 aylık bilançosu

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FETÖ soruşturmalarının 10 aylık bilançosu
FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 154 bin 694 şüpheli hakkında işlem yapıldı, bu kişilerden 50 bin 136'sı tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında 50 bin 136 şüpheli, tutuklu bulunuyor.

Adalet Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, darbe girişiminin ardından şu ana kadar 154 bin 694 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 2 bin 763'ü hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

Soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan 50 bin 136 kişi tutuklanarak cezaevlerine konuldu.

Tutuklananlar arasında 2 bin 431 adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcı, 104 Yargıtay, 41 Danıştay, iki Anayasa Mahkemesi, üç Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi, 167'si general olmak üzere 6 bin 982 asker, 8 bin 816 polis, 23 vali, 72 vali yardımcısı, 112 kaymakam ve 31 bin 550 sivil ile memur da bulunuyor.

Gözaltına alınan zanlılardan 45 bin 708'i adli kontrol kararıyla, 12 bin 753'ü ise kolluk kuvvetleri ve adliyedeki işlemler sonrasında serbest bırakıldı.

7 bin 430 kişi tahliye edildi

FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 7 bin 122'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 bin 430 şüpheli, cezaevine konulmasına rağmen delillerin değerlendirilmesi sonrasında tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasında bin 312 asker, bin 247 polis, dokuz vali yardımcısı, üç vali, üç kaymakam, 195 hakim ve savcı, iki HSYK, bir Danıştay ve sekiz Yargıtay üyesi de yer alıyor.

7 bin 112 kişi aranıyor

FETÖ'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında 211 hakim ve savcı, altı Danıştay üyesi, 25 Yargıtay üyesi, 137 asker, 369 polis, üç vali yardımcısı, sekiz kaymakam, 6 bin 353 kamu görevlisi ve sivil olmak üzere 7 bin 112 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Soruşturmalar çerçevesinde 655 şüpheli, halen gözaltında tutuluyor. 

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