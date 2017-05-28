FETÖ şüphelisi profesörden çarpıcı itiraflar

FETÖ' soruşturmasında kapsamında tutuklanan ve delilleri yok etmeye çalıştığı görüntüleri basına yansıyan Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç, terör örgütüne yönelik operasyonlar nedeniyle tedirgin olduğu ve korktuğu için bu belgeleri çöpe attığını öne sürdü

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve suça karışanların saptanması amacıyla başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Atatürk Üniversitesinde FETÖ ile bağlantılı kişileri saptamak üzere bazı akademisyenler ile çalışanların faaliyetlerini mercek altına aldı.

Araştırmalar sonucu FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanç'ın delil kararttığını tespit eden ekipler, üniversiteye ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyince Tanç'ın odasındaki bilgisayar kasasını alarak evine götürdüğünü, flash bellekleri de çöpe attığı belirledi.

Bu doğrultuda Tanç'ın üniversite lojmanlarındaki evine giden ekipler, iş yerinden eve götürülen bilgisayar kasasını ve aynı bölgedeki çöp kutusunda da 3 flash belleği buldu.

ABD'de iki kez Gülen ile görüştü

İnceleme sonucu 2009 yılı sonrası iki kez ABD'ye gittiği ve burada terör örgütü elebaşı Gülen ile görüştüğü tespit edilen Tanç, emniyetteki ifadesinde, FETÖ'nün Atatürk Üniversitesi yapılanması içinde yer aldığını ve Fetullah Gülen ile irtibatının olduğunu da itiraf etti.

Elde edilen bilgi ve belgelerin doğru olduğunu kabul eden Tanç, "Ben 2009 yılı sonrasında iki kez Amerika'ya gittim. Bunun yanı sıra Gürcistan ve Azerbaycan'da da bulundum. ABD ziyaretlerimde örgütün Atatürk Üniversitesi imamının ayarladığı randevularla Pensilvanya'da Gülen'le görüştüm. Bu görüşmelerimiz büyük bir alanda gerçekleşti. Bu görüşmeler dışında mektuplar yazarak övücü sözler söyledim." dedi.

"Korktuğum için delilleri yok ettim"

Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki odasından bilgisayar kasasını ve çantasını alarak çıktığı, cebindeki flash bellekleri de Anıtlar mevkisinde bulunan çöp kutusuna atarak delil kararttığı belirlenen Tanç, bu konuya ilişkin verdiği ifadesinde ise bu eylemleri 15 Temmuz sonrasında yapılan operasyonlardan çekindiği için yaptığını söyledi.

Çöpe attığı flash belleklerde herhangi bir şey olmadığını ileri süren Tanç, "O flash bellekleri içinde dualar olduğu için saklıyordum. Ayrıca sohbet toplantılarının dokümanları da vardı. Başka gizli bir belge de yoktur. Son zamanlardaki operasyonlar dolayısıyla çok tedirgin oldum. 15 Temmuz ve sonrasındaki gelişmeler beni korkuttu. Bu nedenle elimde bulunan not kağıtları ve flash bellekleri çöpe attım. Bunun dışında başka da bir amacım yoktur."

diye konuştu.

Tanç, üniversite eğitimi aldığı dönemde bu yapıyla ilişkisinin başladığını ve o zamanlarda alt yaş gruplardakilere dersler verdiğini de itiraf etti.