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FETÖ'cü savcılar tutuklandı

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FETÖ'cü savcılar tutuklandı
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan, eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya tutuklandı

Selam Tevhid soruşturmasında kumpas' iddiasıyla haklarında dava açılarak yakalama kararı çıkarılan ve 17 Şubat'ta İstanbul'da yakalanan eski savcılar Sadrettin Sarıkaya, Adnan Çimen ile eski hakim Dursun Ali Gündoğdu, bu suçtan tutuklandı. 

Yargıtay'da görülen duruşmada SEGBİS ile ifade veren 3 şüphelinin tutuklanmalarına karar verildi. Eski hakim ve savcılar, haklarında farklı illerde bulunan soruşturmalar ile evlerinde bulunan sahte kimlik ile pasaportlarla ilgili açılan soruşturma kapsamında ifade vermeye devam ediyor.

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