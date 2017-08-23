FETÖ'den 'Yeni Parti'ye saldırı!

FETÖ'nün medyadaki önemli isimlerden ve Amerika'ya firar eden Tuncay Opçin, Akşener'in kuracağı yeni partiyi hedef aldı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasının önde gelen isimlerinden ve Amerika'da firari bulunan Tuncay Opçin, Meral Akşener'in ekim ayında kurmayı planladığı yeni partiyi hedef aldı.



Akşener ve Aydın'ın yeni parti ile ilgili dün Ankara'da gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasının ardından FETÖ'cü Tuncay Opçin, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Opçin, "Meral Akşener'in kuracağı partide Ergenekon'un temsilcisi Ümit Özdağ'dır. MİT ayağını ise Koray Aydın temsil ediyor. Koray Aydın'ın babası, MİT'in Karadeniz Bölge Başkanı'ydı. Bu anlamda Koray Aydın'a yoğun medya desteği gelecektir" ifadelerini kullandı.

"Tabii, bu ve benzeri isimlerin 1980 öncesi Ülkücü geçmişleri de mercek altına alınmalıdır" diyen Opçin sözlerini şöyle sürdürdü: "1980 öncesinde yaşanan katliamlar, Türkiye'nin darbeye sürüklenmesi ve Ülkü Ocakları kadrosunun bağlantıları bir bir ortaya dökülür. Özel Harpçi MHP il başkanları, aileden MİTçi isimlerin çekirdekten Ülkücülükleri, herhalde sadece tarihin sırrı olmayacaktır. Hazır Ülkücülük, MİT derken Kültür Bakanlığı Eski Müsteşarı Haluk Dursun'u da unutmayalım. Nam-ı diğer Alper Gazigiray."