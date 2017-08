Okutan, Yeni Parti'yi Yeniçağ'a anlattı

Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Meral Akşener liderliğinde kurulacak parti çalışmalarını Yeniçağ'a anlattı.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Siirt gibi illerde kritik dönemlerde valilik yapmış, eğitime ve sosyal hayata yönelik projeleri BM'de örnek gösterilmiş Bağımsız Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Meral Akşener liderliğinde kurulacak parti çalışmalarını anlattı. "Karşınıza engel çıkar mı?","Hedef sadece MHP ve CHP tabanı mı?","AKP tarafından tekrar dolaşıma sokulan "FETÖ, yeni partiye destek veriyor" iddiaları hakkında ne düşünüyorlar? gibi sorular yönelttiğimiz Nuri Okutan, "Milli Mücadele ruhuyla geliyoruz" diye konuştu.

Türkiye uzun süredir OHAL ile yönetiliyor. Partinin kuruluşunda OHAL gerekçe gösterilerek bazı engellemelerle karşılaşırsanız buna yönelik planlarınız var mı?

Ekim ayının sonuna kadar uyum yasalarının çıkarılması gerekiyor. Bunun içinde siyasi partiler ve seçim kanunları da var. Bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı. TBMM açıldığında 1 ay içerisinde bu düzenlemeler yapılır mı? Bilmiyoruz. Meclis'in gündeminde neler var kimse bilmiyor. Bilindiği üzere Sayın AKP Genel Başkanı'nın aklına bir şey geliyor ve o konu Meclis'in gündemine getiriliyor. O bakımdan şu an için bu konu bizim için belirsiz. Bizler mevcut siyasi partiler ve Seçim Kanunu'na göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şu an ki yasaya göre bir siyasi partiyi kurmak için izin şartı yok. En az 30 kurucunun gerekli evrakları hazırlayarak İçişleri Bakanlığı'na alındı belgesi karşılığında vermesiyle, siyasi partiler tüzel kişilik kazanır. Bu konuda en küçük bir tereddüde mahal yoktur. Hukuki manada siyasi parti kurmaya bir engel görünmüyor. Fakat gayri hukuki manada olur mu? Bunu düşünmek dahi istemiyorum. Ama bir gerçek var ki uzun süredir devlet hukukla yönetilmiyor. Biz AKP Genel Başkanı'nın gönlündekine göre hareket edemeyiz. Biz başka bir siyasi kimliğiz ve kendi yol haritamızı belirliyoruz. Normal şartlarda parti kurulmasına sıkıyönetim dahi engel olamaz. Bu tür bir yaklaşım ancak Afrika'da kabile devletlerinde yaşanır. Bu artık sözün bittiği yer olur. Dolayısıyla biz işin bu kısmına çok akıl yürütmüyoruz. Mevcut kanuna göre hareket ediyoruz. Herhangi bir engel çıkarılacağını sanmıyoruz. Ama böyle bir engelleme de olursa Türkiye'de toplumsal ayrışma ve kopuşlar başlar. Bu da kaos ve kargaşa demektir. Darbe dönemlerinde bile görülmeyen böyle bir uygulama ile karşılaşırsak B planı da, C planı da hazır. Bizler çalışmalarımızı yapıyoruz hazırlıklarımız bittiği an İçişleri Bakanlığı'na başvurumuzu yapacağız ve partimizi kuracağız.

Baskın şeklinde, sürpriz bir seçim bekliyor musunuz?

16 Nisan'da oylanan Anayasa değişikliğinde seçimlerin 2019 yılında yapılması yer aldı. İnsanların karşısına çıktılar ve bunu beyan ettiler. Bu kapsamda referandumda evet oyu istediler. Baskın seçim olur mu? Bilemiyoruz. Böyle bir planlama varsa da bunu sadece AKP Genel Başkanı ve danışmanları biliyordur. TBMM Başkanı ve Başbakan da dahil bu konuda bilgisi yok. Bir kişi karar alıyor; parti de, Meclis de, YSK da buna uyuyor. Dolayısıyla tek adam dönemi yaşıyoruz. Buna rağmen dün ak dediklerine bugün kara diyebilirler mi? Tabi ki bunun çok fazla örneği var. Baskın seçim, erken seçim veya zamanında seçim fark etmez. Bütün senaryolara karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz.

29 Ekim'de Samsun'dan mı yola çıkacaksınız?

Yeni oluşumda hem tarihimizden hem medeniyetimizden besleneceğiz. Ayrıca uygar toplum içerisinde yer almayı kendimize hedef olarak belirledik. Bu manada başta milli mücadele olmak üzere Kuvâ-yi Milliye ruhunun geliştirilmesini arzu ediyoruz. Sevr'in dağıtılması ve Kurtuluş Savaşı'nın başlatılması süreçlerine işaret etmek istiyoruz. Bu anlamda şimdilik kesinleşmiş bir yer yok. Ama yetiştirebilirsek 29 Ekim'de Samsun'dan başlamak istiyoruz. Milli Mücadele ruhunun takipçisi Kuvâyi Milliye ruhuyla özdeş olduğumuzu göstermek istiyoruz. Anlamlı bir tarihte başlama düşüncemiz var. Son yıllarda o kadar savrulduk ki tekrar Sevr'deki yalnızlığımıza döndük. O kadar kötü yönetimle karşı karşıya kaldık ki adeta Sevr'i andıran bir atmosfer içindeyiz. Dolayısıyla o dönemlerde o Milli Mücadele ruhu ile Sevr'i nasıl kırdıysak, bizde oradan feyzalmak istiyoruz.

Yeni partinin hedefi sadece MHP ve CHP seçmeni mi? Yeni partide Kürt siyasetinden isimler de görecek miyiz?

Bizim başından beri CHP, AKP, MHP'den oy alalım diye bir çıkışımız yok. Memleket adına gerçekleri söyleyelim milletimiz karar versin istiyoruz. Bu konuda muhatabımız partilerden ziyade milletimizdir. Ülkesine, bayrağına, vatanına bağlı olan her vatandaşımızın önce gönlüne sonra oyuna talibiz. Tüm Türkiye'yi kucaklamak istiyoruz. Milli ve yerli olan, milletimizin derdi ile dertlenen, devletimizin bekasını aziz bilen, mensup olduğu sosyal grubuna bakmaksızın tüm vatandaşlarımızla birlikte olma arzusundayız. Dışlayıcı ve ötekileştirici değil kucaklayıcı olacağız. Herkesin bilgi, beceri ve tecrübelerini aktarabileceği, ortak akılla yönetilen bir parti kuracağız. Kurulduğunda Türkiye'yi kucaklayan bir parti olduğu ayan beyan ortaya çıkmış olacaktır.

İKTİDARIN ALTERNATİFİ OLACAĞIZ

İktidara yani AKP tabanına yönelik ne tür hamleleriniz olacak?

AKP, CHP veya MHP tabanı gibi özel bir ölçümüz ve hesabımız yok. Türk seçmeninin yerel ve genel seçimlerde sağ-sol ayrımı gözetmeden, ideolojik kaygı gözetmeden çeşitli partilere rahatlıkla oy verebildiğini görüyoruz. Siyasi tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Milletimiz esasında ülkeyi yönetebilecek, kendisine hizmet edebilecek ve Türkiye'nin itibarını en üst düzeyde koruyacak ve kollayacak güçlü bir alternatif arıyor. Biz de bu güçlü alternatifi ortaya koyacağız ve milletimizin oylarına talip olacağız. Milletten aldığımız yetkiyle de millete hizmet etmenin gayretini vereceğiz. Bizim programımız, söylemlerimiz, vizyonumuz ve kadrolarımız ortaya çıktıkça, milletimiz parti ayrımı gözetmeksizin diğer partilerle bizi kıyaslama imkânı bulacak ve tercihini yapacaktır. Söylem olarak Batı'da ne söylersek Doğu'da da onu söyleyeceğiz. Bizim iddiamız şudur ki; Türkiye iyi yönetilmiyor. Türkiye AKP yönetimiyle çok olumsuz alanlara sürüklendi ve sürükleniyor. Türkiye'nin bu gidişatının iyi olmadığına inanıyoruz. Bu manada Türkiye'nin yeni bir kuruluşla yeni bir soluk almasını istiyoruz. Siyasi manada yarışta da şöyle bir şey var. Yeni bir yapılanma olmadan yapılacak yeni bir seçimin bir manası da yok. Çünkü bu yarış sık sık yapıldı. Tabiri caizse atlar aynı, biniciler aynı. Bu haliyle yapılırsa; kazanan yine AKP atı olacak. Hâlbuki biz önce biniciyi değiştirmek istedik. Biniciyi değiştiremeyince de hem atı hem biniciyi değiştiriyoruz. Dolayısıyla kulvara yeni bir yarışçı çıktı şeklinde benzetme yapabiliriz. Türkiye milli, yerel, devletinden milletinden yana ve millete dayanarak yeni bir yönetim anlayışına kavuşsun istiyoruz.

İSİM VERMEK DAHA ERKEN OLUR

Sayın Meral Akşener Kurucular Kurulunca ağırlıklı olarak kadın ve gençlerin yer alacağını belirtti. Bunu biraz açar mısınız?

Projeleri olan, üreten, erken yaşında başarılarıyla ortaya çıkmış ve gelecek vadeden bize katkısı olabilecek gençlerimiz ve kadınlarımız var. Biz bunları hem takip ediyoruz, bir kısmıyla da iletişim içindeyiz. Kadın olduğu için arka planda kalmış, hakkı yenilmiş ama alanında kendini yetiştirmiş kadınlarımız var. Bu isimleri tespit ediyoruz. Kadına ve gençliğe sözde değil, özde önem veriyoruz. Parti kurulduğunda da ev hanımından - akademisyenine kadar kadınlarımızı ve gençlerimizi Türk siyasetinde söz sahibi yapacağız.

Kurucular Kurulu ile ilgili zaman zaman isimler gündeme geliyor. Netleşen isimler var mı?

İsim vermek için erken olur. Temaslarımız devam ediyor. Bu isimlerin yıpranmaması için dillendirmemeye özen gösteriyoruz. Görüştüğümüz isimlere baskı yapıldığını biliyoruz. O nedenle sürpriz olarak açıklamayı düşünüyoruz. Siyaset yapmayı düşünmeyenlerin de fikirlerinden faydalanıyoruz. Şundan emin olabilirsiniz, bu isimler her kesimin takdirini kazanmış isimler olacak. İnce eleyip sık dokuyoruz.

Saha çalışması yapıyor musunuz?

Hangi isimlerle yola çıkmalıyız? sorusunun cevaplarını arıyoruz. Bu isimlerin kabul oranları nedir? Millet kimi istiyor? Şu an çok iyi karşılık görüyoruz. Bir gerçek var ki Meral Akşener liderlik noktasında çok iyi durumda. Biz şu anda Sayın Meral Akşener'e halkımızın duyduğu teveccühe ve güvene uygun bir kadro oluşturmak istiyoruz. Bunun gayreti içerisindeyiz.

AKP tarafından 'FETÖ destekliyor' söylemleri tekrar dolaşıma sokuldu. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Toplum zaten kim nedir biliyor. Bu örgütü kimler palazladı, ülkeyi bu duruma kimler getirdi? Milletimiz hepsinin farkında. Biz devlete millete zarar veren tüm odaklardan ve bunlara yardım ve yataklık edenlerden hesap sorulmasından yanayız. Devletin ve milletin yanında olan biziz. Tertemiz bir mazimiz var. Bunu kendileri de biliyor. Sayın Meral Akşener bu konuda iddiaları ortaya atanları ispata davet edeli aylar oldu. Kimseden ses çıkmıyor. Boğazlarına kadar çamura batmışlar çırpınıyorlar. Karşılarında insanlara da bunu nasıl sıçratırız onun derdindeler. Lakin bu mümkün değil. Arkalarında yüzlerce trol tayfası, onlarca kiralık kalemşorlarının olması bizi yıldıramaz. Attıkları iftiralar umurumuzda değil. Bizlerin asıl derdi şudur; ülkeyi düşürdükleri bu durumdan milletimizle el ele vererek nasıl çıkarız? Bunun çabasındayız.

"Yeni bir MHP mi ortaya çıkıyor?" yorumlarına ne dersiniz?

Öncelikle MHP'de mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızla birliğimizi ve beraberliğimizi sağlamak istedik. Bundan sonra yeni halkalar ve yeni simalar katacağız. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde sonucu görülecek. Yapılan görüşmeler olumlu geçiyor. Desteklerinin ve dualarının bizimle olduğunu belirtenler var. Buradan insanları ayartıyormuşuz gibi bir sonuç çıkarılmasın. Dost sohbetlerinde birlikte olduğumuz siyasi kimliğe sahip isimler Türkiye'nin çıkış anahtarının bizimle olacağını dile getiriyorlar. Buradan da görüyoruz ki TBMM'de grup kurmak bizler için sorun olmayacak.