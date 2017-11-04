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FETÖ’nün önemli ismi gaybubet evinde yakalandı

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FETÖ’nün önemli ismi gaybubet evinde yakalandı
İstanbul polisi, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Sözleşmeli Subay yapılanmasının sözde imamı Gürkan T.'nin üstü olan B.T.'yi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında, Avcılar’da bir eve operasyon düzenledi. Örgütün gizli evler olarak adlandırılan ‘Gaybubet evi’ne giren ekipler, Ankara 17’ci Ağır Ceza Mahkemesi’nce araması bulunan “Sami” kod adlı B.K.’yı gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin, örgütün önemli isimlerinden biri olduğu öğrenildi. B.K.’nın önceki gün Ankara'da gözaltına alınan, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subaylar Türkiye imamı Gürkan T.’nin üstü olduğu belirtildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KISKIVRAK YAKALANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Görevini yapmaya engellemeye teşebbüs suçlarından aranan B.K’nın polisin baskın yaptığı sırada kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Polis ekipleri ile B.K. arasında kovalamaca yaşandığı belirtildi. TEM ekiplerin gözaltına aldığı şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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