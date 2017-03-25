Feyzioğlu, "Bu bizim kanuni vazifemiz"

TBB Başkanı Feyzioğlu, Bilecik'teki toplantıda iki sandalye üzerine çıkıp yaptığı konuşma yaptı. Feyzioğlu, "Halk oylamasına sunulacak bir anayasa paketinin hiç kuşkusuz anlatılacak yeri halktır. Bu bizim kanuni vazifemiz" dedi.

Bilecik Barosu tarafından düzenlenen 'Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz' konulu toplantı Belediye Kültür Sitesi'nde düzenlendi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, toplantıda, arkalarda oturanların kendisini görmesi için iki sandalyeyi birleştirip üzerine çıkarak konuştu. Türkiye Barolar Birliği ile baroların anayasa deşikliği konusunda vatandaşları bilgilendirmeye çalıştığını söyleyen Feyzioğlu bu konuda zaman zaman ağır eleştirilere maruz kaldıklarını söyledi. Feyzioğlu, "İstifa et, geç bir partinin başına dendiğini duyuyoruz. Milli bir meseleyi, milli bir davayı, Türk milletinin ve Türk devletinin bu dönemde karşılaştığı en zor davayı bir siyasi parti ya da particilikle eş tutanlar, kendi zihinlerini yansıtmaktadırlar. Bu iş partilerarası bir yarışma meselesi değildir ve bu işi bir partinin içinde genel başkanlık amacıyla takip eden kim varsa da alçaktır" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisini eleştirdiği ifade eden Metin Feyzioğlu şöyle konuştu:



"Türkiye Barolar Birliği bu iş ile niye ilgili? Cumhurbaşkanı serzenişte bulunuyor, şaka yaptıklarını düşünmek istiyorum. Türkiye Barolar Birliği'nin görevidir anayasayı anlatmak. Avukatlık Kanunu'nda açıkça yazıyor, bunu çalış, değerlendir, Meclise anlat, cumhurbaşkanına anlat. Onlar anlamazsa, millete anlat. Onlar anlamadığı için millete anlatıyoruz. Halk oylamasına sunulacak bir anayasa paketinin hiç kuşkusuz anlatılacak yeri halktır. Bu bizim kanuni vazifemiz."