Fırtına'da Olcay'dan sonra Rhodolfo sürprizi
Trabzonspor'da transfer çalışmaları da son hızıyla sürüyor. Kadrosuna Mas, Pereira, Olcay ve Medjani'yi katan bordo-mavililer rotayı bu kez başka bir Beşiktaşlı oyuncuya çevirdi. Karadeniz ekibi yönetimin Olcay'ı aldıkları Kartal'dan Rhodolfo'yu (30) isteyeceği öğrenildi. İddiaya göre Başkan Muharrem Usta'nın futbolcu için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la temasa geçeceği ve Brezilyalı stoperi resmen isteyeceği ifade edildi. Bu arada menajerlerin Al-Ain takımında forma giyen 10 numara pozisyonundaki Omar Abdurrahman'ı da Fırtına'ya önerdiği belirtildi. Ayrıca Mas'ı getiren aynı zamanda Esteban'ın da menajerliğini yapan İtalyan avukat Luca Vittorini'den de sürpriz bir teklif geldi. Bordo-mavili ekibin şartlarını zorlaması durumunda Monaco'da Radamel Falcao'nun yedeği olan Guido Carillo'yu Trabzonspor'a getirebileceğini ilettiği belirtildi. Öte yandan Fırtına'da Mehmet Ekici belirsizliği sürüyor. Bordo mavili kulübün, futbolcu için 1 milyon 750 bin Euro'luk önerisini 2.5 milyon Euro'ya çıkaran F.Baçe'yi yine reddettiği öğrenildi. Yönetimin Ekiciyi Olcay'ı aldıkları Beşiktaş'a verme ısrarı devam ediyor.
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Trabzonspor kritik virajda
Süper Lig'in ikinci yarısına deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenerek moralli başlayan Fırtına'da rotayı iki kritik maça çevirdi. Sıkıntı çektiği Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü evinde 2-1 yenildiği Gümüşhanespor'a konuk olacak. Bordo-mavililer bu zorlu maçın ardından Süper Lig'de pazar günü yine deplasmanda Kasımpaşa ile kapışacak. Karadeniz ekibi, gelecek haftalar için büyük önem taşıyan bu iki kritik mücadelenin hazırlıklarınabaşladı.
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