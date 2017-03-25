Futbolda başarının yolu

Orhan Ayhan'la bu hafta yine canlı yayınlandı. TRT Spor'daki programın konuğu Rasim Kara idi. Beşiktaş bu kaleciyi Bursaspor'dan transfer etmişti. Aktif futbolculuk dışında Beşiktaş ve Millî Takım'da önemli görevlerde bulundu. Zamane gençlerinin ders alması gereken anılarını anlattı. İzmir Atatürk Stadı'nda Türkiye-Rusya (o zamanki SSCB) maçından söz ederken adeta o günü yaşattı. Şu laflar hangi profesyonelden çıkar:

* Dakika 88. 1-0 öndeyiz. Kolum kırılsın yeter ki böyle bitirelim.

* Dakika 90. Maçı bu skorla tamamlayalım ayağım kırılsa razıyım.

* Uzatma dakikaları. Kazanalım da ölmeye razıyım.

Sonuçta SSCB ve Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu, Dinamo Kiev'den oluşan ekibi 1-10 yeniyoruz. Bu takım kısa süre önce Bayern Münih'i 4-0 mağlup etmişti. Düşünün kazanılan zaferin büyüklüğünü. Şimdilerde futbolcuların pek çoğu Millî forma ile ilgilenmiyor. Eğer o hafta takımının maçı varsa, ay yıldız için çaba sarf etmiyorlar.

Söyleşi "Zaman Tüneli"nde geçti. 1924'teki ilk Finlandiya maçımızdan başlandı. Şimal Turnuvası'nda onları 4-2 yendiğimiz oyunda gollerin tamamı Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel'e ait. Bu ülkeyle yapılan müsabakalarda şimdiye kadar 4 galibiyetimize karşılık 6 yenilgimiz var -bu satırları kaleme alırken, Antalya'daki maç başlamamıştı-.

Araya Orhan Ayhan'ın gazeteciliği sıkıştırıldı. Rasim Kara "Beşiktaş, Bursaspor'dan Sedat III'ü kaçırdı. Benim Pangaltı'daki evime sakladık. Bir sabah kapı çalındı. Açtım, karşımda Orhan Ağabey" diye olayı anlattı. Ayhan da bilgi kaynağının merhum Prof. Dr. Rüknettin Tözüm -benim de iyi dostumdu- olduğunu itiraf etti. Bu tatlı sohbete 40 dakikanın yetmediği kanısındayım. "Nerde kalmıştık" deyip rahatlıkla devam etmek mümkün.

Bizde de Messiler var

Rasim Kara, halen TFF'nin Bölgeler Sorumlusu. Bunların sayısı 14. Kendisine bağlı alt yapı eğitmenleri var. U-14'ten U-21'e kadar oyuncu seçilip, Millî forma giydiriliyor. Kara'ya göre "öyle gençler var ki, henüz 12-13 yaşında. Yetenekleri bir Messi, bir Ronaldo olmaya müsait." Bir türlü ilerleyememelerinin, kaybolup gitmelerinin nedenlerini üç grupta topluyor:

* Büyük kulüpler, aşağıdan geleceklere ilgisiz. Umurlarında bile değiller.

* Saha yapmıyorlar. Tüm kategorileri tek bir yerde hatta aynı saatte çalıştırıyorlar. Bu yüzden alan 4-5 parçaya ayrılıyor. Oysa Ajax'ın 24, Chelsea'nin 13 alt yapı sahası mevcut.

* Alt yapı hocalarına asgari ücret ödeniyor. Pek çok kulüp onu bile vermiyor. Halen 10-11 ay maaş alamayanları görüyoruz.

Bu konular ele alınırken Serpil Hamdi Tüzün'den de övgüyle söz edildi. Türk futboluna kazandırdıkları hatırlandı. Yeri geldi Mustafa Denizli'yi tebrik edeyim. Herkes takımına futbolcu ararken o "çalıştırıcı transfer etti". Beşiktaş alt yapısının genç ve başarılı ismi Sarp Yiğit'i üç hafa önce ekibine dahil etti. Peşinden de 4-0'lık Göztepe galibiyeti geldi. Bilmeyenler için yazayım Sarp, Sergen Yalçın'ın kadrosunda da görev almıştı.

Başarılı Bakan

Şimdi de Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan söz edeceğim. Görevi devraldığı günden bu yana gerçekleştirdiği tesisleşme başarısı ortada. Türkiye, tarihinin en fazla modern stadına kavuştu. Yenilerin yapımı devam ediyor. Temeli atılacaklar sırada. Sayın Çağatay'ı kutlayıp başarısının devamını diliyorum. Önemli bir not düşmeyi de unutmuyorum. Kendisi de bazı futbolcularımız gibi "Almanya alt yapısından". Sanırım önemli olan hizmet faktörü. Kılıç tesisleşmede Türkiye'yi "Avrupa şampiyonu yaptı". Böylece 2024'e aday olduk. Gerisi teferruat.

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