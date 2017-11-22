Futbolda zaman çalmalar

FIFA'nın yıllar önce bir söylemi vardı, hala geçerlidir; "Golü çaldırma, zamanı çaldırma." Gol için bariz gol şansını engellenmesine FIFA kırmızı kart kuralını getirerek bunu kısmen önlemiş oldu. Zaman çalmaya gelince; geçmişte kalecilerin müsabakalardan 15 dakikaya varan zaman çaldığı unutulmamıştır. Sir Stanley Raus'un 1970'e kadar FIFA başkanlığında İngiliz tutuculuğu nedeniyle kurallara fazla dokunulmadı. Ancak Havalange döneminde Genel Sekreter Blatter ki sonra başkan oldu. Onun uzun görevinde futbolda değişiklikler yapıldı. Önce kaleciye 4 adım kuralı, devamında 6 saniye kuralı (O da ne kadar uygulanıyorsa) ve kaleciye pas kuralı geldi. Bunlar kalecilerin oyundan zaman çalmalarının önemli bir kısmını önlemiş oldu. Ancak zaman çalmalar günümüzde şekil değiştirerek devam ediyor. Skor olarak önde olan takımın kalecisi, aut atışlarında çok yavaş davranıyor ve bu ihlalleri yapan kalecilere ancak maçın sonunda sarı kartlar çıkıyor. Erken sarı kart çıksa acaba ikinci sarıyı çıkarırlar mı? Taç atmaya giden oyuncular, topu alıp sonra arkadaşına bırakarak zamana oynuyor. Değişen bir oyuncunun sahayı ufak ve yavaş adımlarla terketmesi, serbest atışlarda hemen topun önüne gelip durmalar, baraj kurulması icap eden serbest vuruşların bir dakikanın üzerinde atılması hep vakit geçirmeye yönelik davranışlar. Ayrıca 2 saniye içinde ihtarı yazmaları gerekirken bu yazıyı uzatmaları nedeniyle hakemler de zaman çalıyor. En önemlisi sakatlanmaların her türlüsünde oyunun durması. Kurallar bu yetkiyi hakeme vermesine karşın, bunu topu taca atarak futbolcular kullanıyor. Hakemin kanaatine göre, hafif sakatlıklarda oyunun devam etmesi kural emrine rağmen uygulanamıyor. O zaman topun oyunda kaldığı süre 40 ile 55 dakika arasında kalmaya devam eder. Bu konu üzerinde önemle durulmalı. Nasıl mı? Tabi ki hakemlerin uygulamalarıyla.

Beşiktaş-Akhisar

Serkan Çınar

Penaltı kararı doğru, ancak sarı değil kırmızı kart çıkmalıydı. Talisca'ya arkadan yapılan hareket topla oynama niyeti taşımıyordu. Diğer verdiği sarı kartlar doğruydu. Uzun süreli kart yazmak yanlıştı. Tam önündeki cereyan eden hareketi yardımcıya sorma durumunda kalmamalıydı. Larsson'un ceza alanında düşüşüne aldatmadan sarı kart verilmeliydi. Kırmızı kart gösterilme esnasında ısınan yedek oyuncuların yardımcı hakeme müdahaleleri önlenmeliydi.

Bursa-Göztepe

Mete Kalkavan

İki takımın da kazanmaktan başka bir şey düşünmemesi tempolu bir oyun meydana getirdi. Oyunu oynatma yönetimiyle bu sezonki en iyi performansını gösterdi. Açık ofsaytı kaldıran yan hakeme yine yedek oyuncuların müdahalesi, Beşiktaş-Akhisar maçındakine emsaldi. Önlenmeli ve böyle bir çığır açılmamalı.

Konya-Antalya

Bülent Yıldırım

Konya seyircisinin cezasının bittiği müsabakada, iki şehir takımının rekabeti gözönüne alındığında iyi bir yönetim gösterdi.

Başakşehir-Galatasaray

Ali Palabıyık

Başakşehir'in uzak ara kazandığı müsabakada hakem zorlanmadı. Bazı futbolcuların kendilerini yere attığında aldatmalara aldanmamalıydı. İkinci gol öncesinde karşılıklı kalkan ayağa devam kararı doğruydu. Muslera'nın topu Epureanu'nun kafasına vurması şaka olamaz. Hakem şaka olarak algıladı. Ancak top oyundaydı.

Alanya-Malatya

Halis Özkahya

Genelde 90 dakika iyi bir yönetim sergiledi ancak müsabakanın hemen başında Yalçın'ın Efecan'a müdahalesi penaltı olmalıydı. Malatyaspor'un penaltı beklentisine devam kararı doğruydu.

Gençlerbirliği-Kayseri

Fırat Aydınus

Müsabakanın genelinde iyi bir müsabaka çıkardı. Yalnız maçın sonlarında Ahmet İlhan'ın aut çizgisine yakın ceza alanında itilişi penaltılıktı. Uzakta olduğu için atladı.

Trabzon-Osmanlıspor

Ümit Öztürk

Verilmeyen fauller ve kartlar vardı. Ancak verilen penaltı kararı doğruydu. Kaptan Numan Burak'ı iki koluyla bloke etti. Aldatma için verilen sarı kart doğru değil. Pozisyon aldatma da değil, penaltı da değil.

Fenerbahçe-Sivas

Yaşar Kemal Uğurlu

90 dakika genelinde verilmeyen fauller ve kartlar vardı, standardı yakalayamadı. Müsabakanın başlarında yapılan itirazlara kart çıkarmayınca devamlı itiraz gördü ve kartları da geç çıkardı. Bifouma'nın iki sarı karttan atılması doğru karardı. Dirar'ın Emre'ye dirseğini atladı. İkinci gol öncesi Sivaslı Dyakov, Janssen'i karakucak misali düşürdü. Net penaltıydı, neyseki devamında gol geldi. Toplu itirazlar sırasında Sivassporlu Ziya'nın hakemi itmesi kırmızı kartlıktı, karambole geldi. Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, adeta kart görmek için çırpınan, hakemle dalaşan futbolculara en ağır para cezası verdirmezse takım eksik kalmaya devam eder.

Karabük-Kasımpaşa

Halil Umut Meler

Genelde iyi bir yönetim göstermesine rağmen müsabakanın başında defans oyuncusuna odaklansa çelme takmayı kaçırmaz, Karabük lehine penaltı çalardı. Bu da sonucu etkileyen yanlış bir karardı.