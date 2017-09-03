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Füze denemesi deprem meydana getirdi

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Füze denemesi deprem meydana getirdi
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Kuzey Kore'de 5,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin Kuzey Kore'nin füze testi sırasında gerçekleştiği iddia edildi.

Kuzey Kore'de yerin yaklaşık 10 kilometre altında 5,6 büyüklüğünde bir depremmeydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Kuzey Kore'de 5,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Hürriyet gazetesinin Güney Kore kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore'nin uluslararası balistik füze denemesi sırasında meydana geldi. Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerini yaptığı bölgede meydana gelen depremin doğal yollardan olmadığı, insan etkisiyle olduğu iddia ediliyor.

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