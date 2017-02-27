Galatasaray 0-1 Beşiktaş / Maç özeti

Türk Telekom Arena'da Beşiktaş zoru başardı. Akıllı bir oyunla Galatasaray'ı deviren siyah-beyazlılar puan farkını Galatasaray ile 10, Fenerbahçe ile 12'ye çıkardı.

Şampiyonluğun kaderini etkileyecek olan derbi Türk Telekom Arena’da oynandı. Beşiktaş, Anderson Talisca’nın 47. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı. Kara Kartal şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puan elde etti.

Bu skorla lider Beşiktaş, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 10’a çıkardı. Siyah-beyazlılar bu galibiyet ile Galatasaray’ın şampiyonluk ümitlerini söndürdü.

GALATASARAY’DA 5’Lİ SAVUNMA!

Maçın ilk yarısı tamamen dengede geçti. Galatasaray alışıldığın aksine değişik bir sistemde sahada görüldü. 5’li savunma ile birlikte çizgi halinde Beşiktaş’ı bekleyen sarı-kırmızılı takım, yoğun pres yapmak yerine alan savunmasını tercih etti. Hücumda Chedjou ise sağ bek gibi oynadı. Hakan Balta ve Semih Kaya göbekte kaldılar.

YOĞUN PENALTI İTİRAZI

Maçın 13. dakikasında Galatasaraylı futbolcuların yoğun itirazda bulunduğu bir pozisyon meydana geldi. Yasin Öztekin ceza sahasına Atınç Nukan ile birlikte girdi. Yasin Öztekin bir anda kendini yerde buldu. Hakem Bülent Yıldırım penaltıya yanaşmazken, aut kararı verdi. Sarı-kırmızılı futbolcular pozisyona yoğun itirazda bulundular.

SÖNÜK İLK YARI

Beşiktaş tahmin edilenin aksine ilk 45 dakikada topla daha fazla oynadı. Bunda Galatasaray’ın durağan, pozisyon almaya dayalı savunması etkili oldu. İlk devrede kayda değer bir pozisyon olmadı iki taraf adına da. Galatasaray’da Podolski ve Beşiktaş’ta Talisca’nın uzaktan şutu dışında taraflar etkisiz kaldılar. Galatasaray Carloe’un bulunduğu sol taraftan etkili olmaya çalıştı. Beşiktaş bu bölgeyi ve özellikle Sneijder’i çok iyi savunarak rakibine pozisyon şansı tanımadı. İlk yarı golsüz eşitlikle geçildi.

GALATASARAY OYUNDAN DÜŞTÜ

İkinci yarıda Galatasaray konuk takım, Beşiktaş ev sahibi gibiydi. Konuk takım ön alanda yoğun presle rakibinin oyun kurmasını engellemeye çalıştı. Galatasaray ise savunmada acemi gözüktü ve büyük boşluklar verdi. Bir duran topta Beşiktaş golü erken buldu. Hakan Balta’nın sol çaprazda yaptığı gereksiz faulün cezasını Talisca kesti. Brezilyalı’nın sert vuruşunda barajdaki Bruma, topun yönünü değiştirerek topun filelere gitmesine sebep oldu: 0-1

BRUMA YETMEDİ

Golden sonra Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Bruma çok etkili bir futbol ortaya koydu. Çalım yeteneğini sergileyen genç futbolcu, çıkardığı şutlarla da Fabri’yi zorladı. Bruma’nın iyi futbolu hücumda Galatasaray’ın daha etkili olmasına neden oldu.

OYUN HAREKETLENDİ

Sanki maçta tüm pozisyonlar son 10 dakikaya saklanmış gibiydi. Savunmada daha risk alan Galatasaray’ın durumundan faydalanan Beşiktaş, irili ufaklı ozisyonlar yarattı. 83’te ise Lukas Podolski yüzde yüzlük bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Alman yıldız 85. dakikada da tehlikeli bir şut çıkardı Beşiktaş kalesine. Sonuç olarak Beşiktaş, Arena’da altın bir üç puan aldı. Galatasaray ise şampiyonluktan oldukça uzak bir noktaya düştü.