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Galatasaray – Kayserispor: 4-1 Maç özeti

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Galatasaray – Kayserispor: 4-1 Maç özeti
Süper Lig'deki ilk maçında Kayserispor'la karşılaşan Galatasaray, yeni transferlerinin golleriyle müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Galatasaray, Kayserispor'u ağırladı. Türk Telekom Stadı'nda yeni kadrosuyla seyircisinin önüne çıkan sarı-kırmızılılar rakibini 4-1 mağlup etti ve lige görkemli bir giriş yaptı.

Aslan baştan sona oyuna hükmettiği karşılaşmada Tolga (16), Belhanda (35) ve Gomis'in (37 ve 87) golleriyle galibiyete uzanırken Kayserispor'un tek golü 29'da Levent'ten geldi.

Arzulu ve istekli ve yüksek tempolu oyunuyla taraftarlarından alkış alan Galatasaray'da yeni transferler büyük beğeni topladı. Gomis iki golünün ardından da ‘Aslan sevinci' yaparken Belhanda da taklalarıyla şov yaptı.

Büyük coşkuyla farka koşan ve ilk haftadan taraftarıyla barışan Aslan'da yeni transfer Sofiane Feghouli maçtan önce sahayı turladı. Galatasaray bu sonuçla ilk haftayı da lider kapatmış oldu.

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