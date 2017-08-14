Galatasaray, Sofiane Feghouli'yi KAP'a bildirdi!

Galatasaray, yeni transferi Sofiane Feghouli için West Ham United'a 4 milyon 250 bin Euro ödeneceğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Sofiane Feghouli'yi resmen açıkladı! Galatasaray'ın West Ham United'tan kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcunun sözleşmesindeki detaylar açıklandı.

Sofiane Feghouli ile 5 yıllık sözleşme imzalanırken, West Ham United'a 4 milyon 250 bin Euro ödeneceği açıklandı. Galatasaray, 5 sene boyunca Feghouli'ye 3 milyon 850 bin Euro ödeyecek.

Galatasaray, yarın [15 Ağustos] Sofiane Feghouli için TT Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek.

"GALATASARAY'A ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

İmza sonrası ilk açıklamalarını yapan Feghouli, "Açıkçası uzun zamandır Galatasaray'a imza atmak için bekliyordum ama şartlar bazen böyle olabiliyor. Böylesine büyük bir taraftarı olan camiaya katıldığım için çok mutluyum. Bugün de ilk defa Türk Telekom Stadyumu'na geldim; çok güzel bir stat, seyirci de muhteşem... Sabırsızlıkla takım arkadaşlarımla tanışıp idmanlara başlamak ve bu sahada çıkıp oynamak istiyorum. Buraya şampiyon olmak için geldim; şampiyonluk istiyorum. İyi çalışmam lazım. 5 yıllık bir kontrat imzaladım; Galatasaray tarihine geçmek için uzun bir kontrat... Umarım her şey istediğim gibi olur." ifadelerini kullandı.