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Galatasaray'da Arda Turan krizi!

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Galatasaray'da Arda Turan krizi!
Barcelona'da oynayan Ardan Turan, Galatasaray tarafından kiralanacağı söylentisi, taraftarı ayaklandırdı. Sosyal medyada hastag açan taraftarlar "Arda gelmesin" dedi.

Referandum sürecinde AKP için oy isteyen Ardan Turan'ın Galatasaray'a dönme ihtimali tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelen yıldız futbolcuya taraftarların genelinden sert tepki gelmesi dikkat çekti.

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Turan, uçakta bir gazeteciye saldırıp, küfür etmesi sonucunda büyük tepki çekmişti. Turan bu olay sonrasında özür dilemek yerine, "Yaptıklarımın arkasındayım ve milli takımı bırakıyorum" demişti.

Galatasaray'a transferi yeniden gündemde olan Arda Turan ile ilgili taraftarların attıkları mesajlardan bazıları şu şekilde:

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