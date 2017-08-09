Galatasaray’dan Arda Turan hamlesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan transferi için oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştiriyor.

BeIN Sports’un son dakika haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan transferi için oyuncunun menajeri Ahmet Bulut ile görüşüyor .

İspanya basınında yer alan haberlerde, Katalan ekibinin Arda Turan’ı kiralamaya sıcak bakmadığı ancak satışına onay verebileceği ifade ediliyordu.

2015 yılında Atletico Madrid’den Barcelona’ya transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, Barcelona’nın yeni hocası Ernesto Valverde’nin gözüne girmeyi başaramamıştı.

Galatasaray altyapısında yetişen Arda, 2011 yılında Atletico Madrid’e transfer olmuş ve sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başarmıştı.