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Galatasaray'ın 5-1'lik yenilgisi sosyal medyayı salladı

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Galatasaray'ın 5-1'lik yenilgisi sosyal medyayı salladı
Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'e konuk olan Galatasaray tarihi bir skorla mağlup oldu. Yenilginin ardından maça çok geç müdahale eden teknik direktör Tudor'a tepki yağdı.

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'e 5-1'lik tarihi skorla yenildi.

Sarı kırmızılı takımın bu yenilgisi sonrasında özellikle oyuna çok geç müdahale eden teknik direktör Igor Tudor'a büyük tepki oluştu. 

Yenilgi sosyal medyayı sallarken kısa sürede Twitter'da da gündem oldu.

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Galatasaraylı taraftarların Tudor için attığı mesajlardan bazıları ise şöyle:

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