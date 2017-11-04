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Gökçek'in yerine gelecek isim için temayül yoklaması yapıldı

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Gökçek'in yerine gelecek isim için temayül yoklaması yapıldı
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının belirlenmesi için, parti genel merkezinde temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Melih Gökçek'in yerine gelecek isim için AK Parti Genel Merkez'de 7 sandık kuruldu. "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusuna yanıt arandığı oylama işleme sona erdi. Çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Belirlenen isim Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilecek. Belediye Meclisi'nde gerçekleşecek oylama ile de Gökçek sonrası Ankara'nın yeni belediye başkanı belli olacak.

"Seçilen her belediye başkanımızı takip etmekteyiz"

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu  Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Hakkari ve Diyarbakır'daki operasyonlarda şehit  düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Ankara'nın siyasetin, büyük kararların ve icraatların hayata  geçirildiği önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Kaya, "Bu merkezimize bugüne  kadar hizmet eden bütün kardeşlerimize teşekkür ederken başta Melih Gökçek  kardeşimiz olmak üzere, bu şehirde kimin bir hayrı varsa Allah onlardan razı  olsun. Melih Bey'e de bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum." ifadesini  kullandı.

Kaya, AK Parti'nin bir reform partisi olduğuna değinerek,  "Belediyelerde bir değişimden bahsediyoruz. Halkımızın bugüne kadar bize verdiği  kanaat, değerlendirmelerde bir değişimin, gelişimin, reformun işaret ışıklarını  yaktıklarını ya da taleplerini ilettiklerini gördük." dedi.

AK Parti'nin belediyelerle ilgili bugüne kadar birçok reform  yaptığını, "ülkeye daha çok hizmet gitsin" diye bin 800'den fazla belediyeyi  kapattığını ve bunların "memleket için daha iyi olacağı" anlayışıyla yapıldığını  anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Seçilen her belediye başkanımızı takip etmekteyiz. 'Biz seçtik, hadi  Allah hayırlı etsin, 5 yıl sonra görüşürüz.' diye bir şey yok. AK Parti ailesi  olarak, yerel yönetimlerin, her belediye başkanımızın kurumsal olarak şehre ne  yaptıklarını, AK Parti adına ne vadettiklerini, bu vaatleri hangi takvimle nasıl  gerçekleştirdiklerini her yıl ölçüyoruz ve bakıyoruz, oturup konuşuyoruz. Her  yıl, her belediye başkanımızla ilgili anket yapıyoruz. Vatandaşlarımızın  talepleri ve beklentileri nedir, bu değerlendirmeleri belediye başkanımızla  paylaşıyoruz."

- "Belediye başkanlarımızı kumpaslarla, kasetlerle ne getiririz ne de  göndeririz"

Belediye başkanlarının hukukunun korunması gerektiğine de işaret eden  Kaya, şunları söyledi:

"Biz belediye başkanlarımızı kumpaslarla, kasetlerle ne getiririz ne  de göndeririz. Bizim belediye başkanlarımız bu partinin emanetidir, onların  hukukunu korumak zorundayız. Bu parti, dedikoduların, iftiraların partisi değil,  sosyal medyadaki kampanyaların ya da köşelerinde insan harcamak için kalem  sallayan kalemşörlerin dediklerini yaparak adam harcayan bir parti değil. Biz  aynı zamanda AK Parti'nin hukukunu da korumak zorundayız. Onlara şehirleri emanet  ettik dolayısıyla bu emanetlerimizin nereye gittiğini her yıl belediye  başkanlarımızla istişare etmek ve değerlendirmek zorundayız."

Kaya, muhalefetin "Seçimle gelen, seçimle gitmelidir." eleştirisini  hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğru söylüyor. Halkın seçimle getirdiği seçimle gitmelidir, bu temel  bir prensiptir. Ama bu iki seçim arasında bir sürü işlemlere daha belediyemiz  tabidir. Anayasa'yı bir açıp okusunlar, Belediye Kanunu'na baksınlar. Her  belediye başkanımız yaptığı idari işlemlerden dolayı İçişleri Bakanlığı  denetimine tabidir. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığımız eğer hukukun dışına çıkan  bir belediye başkanı varsa onlara göre işlem yapar, görevinden alır,  uzaklaştırır, yargıya teslim eder, yargı gereğini yapar."

Her belediye başkanının mali denetime tabi olduğunu, bunu da  Sayıştayın yaptığın anımsatan Kaya, "Nasıl ki hükümetin bakanlarıyla, hükümetle  ilgili gensoru varsa, belediyelerimize de gensoru vardır." dedi.

- "Pazartesi günü AK Parti Meclis Grubu'nda paylaşacağız"

Kaya, bir partinin mensubu olması hasebiyle de belediye başkanlarının,  partinin siyasal denetimine tabi olduğunu belirterek, "Sonuçta da parti eğer  süreci doğru yapmaz, doğru götürmezse halk denetimi vardır. Gelir 5 yılda defteri  kapatır gider. Bizim yaptığımız budur. Bunun sağından solundan bakan, buradan bir  fitne çıkartıp 'Acaba AK Parti'ye karşı bir eylem yapabilir miyiz?' diye düşünen  muhalefete selam olsun. Buradan size ekmek çıkmaz, boşunuza kendinizi yormayın."  değerlendirmesinde bulundu.

Temayül sonucunun hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Kaya,  "Ankara ile ilgili kanaatlerinizi en güzel şekilde ifade edeceksiniz. Bunlar  toparlanıp, partimizin üst kurulunda değerlendirip, Sayın Genel Başkanımızın  nihai kararıyla beraber Pazartesi günü AK Parti Meclis Grubu'nda sizlerle  paylaşılacak ve Ankaramızın yeni belediye başkanını seçmiş olacağız. Sürecin  hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

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