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Gözaltına alınan IŞİD'çiler serbest bırakıldı

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Gözaltına alınan IŞİD'çiler serbest bırakıldı
Konya'da polis tarafından IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 43 kişi serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, IŞİD'e üye olduğu öne sürülen kişilere yönelik geçen 16 Aralık günü operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 43 kişiden 17'si polisteki ifadesinin ardından, 20'si Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından, 6'sı da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

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