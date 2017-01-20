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"Gülen'in iadesinde olumlu yanıt bekliyoruz"

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"Gülen'in iadesinde olumlu yanıt bekliyoruz"
Donald Trump'ın yemin törenine katılmak üzere Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington Post gazetesine açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Gülen'in iadesinde Trump yönetiminden olumlu yanıt bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin yeni ABD yönetiminden FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ve ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG ile iş birliğine son vermesi yönünde beklentileri bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Trump'ın başkanlığında ABD ile ilişkilerin önemli ölçüde gelişeceğinden emin olduğunu söyledi.

GÜLEN'İN İADESİ

Gülen'in iadesi konusunda da ABD Adalet Bakanlığından ağustos ayından bu yana haber almadıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Gülen'in iadesi talebine Trump yönetiminden erken olumlu bir yanıt bekliyoruz." dedi. 

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