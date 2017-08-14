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Gündüz vakti yol kesip 7 milyon lira çaldılar!

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Gündüz vakti yol kesip 7 milyon lira çaldılar!
İstanbul Bakırköy Florya'da içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin önünü kesen 4 soyguncu, arabada bulunan 2 milyon doları alarak kaçtı. Soyguncularından peşinden koşan bekçi, açılan ateş nedeniyle hafif yaralandı.

Soygun saat 08.30 sıralarında Florya Çatal sokakta meydana geldi. 2 milyon dolarlık liralık çantayla evden çıkan 3 kişi araçlarına bindi. Garajdan çıkan otomobilin önü içinde 4 soyguncunun bulunduğu araç tarafından kesildi.

Silahlarını çeken soyguncular, 2 milyon dolarlık çantayı alarak kaçtı. Olayı görerek soyguncuların peşinden koşan bekçi Mehmet Gül, soyguncular tarafından açılan ateş sonrası yaralandı. Yaralı kişi çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kurşunların isabet ettiği araçta olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

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