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Hakkari ve Diyarbakır'da dev operasyon

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Hakkari ve Diyarbakır'da dev operasyon
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü 144 kilo eroin, Diyarbakır'ın 4 ilçesinde ise 7 ton 244 kilo esrar ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Hakkari Yüksekova’nın Bağdaş Köyü Kayakonak Mezrası kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün finans kaynağına yönelik yürütülen opersyonlarda, toprağa gömülü 144 kilo 5 gram eroin ile eroin yapımında kullanılan 150 kilo soda ele geçirildi.

DİYARBAKIR’DA 4 İLÇESİNDE 7 TON 244 KİLO ESRAR VE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır’ın Lice, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçeleri kırsalında yapılan operasyon da tamamlandı. Operasyon kapsamında 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ile uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Diyarbakır Valiliği Lice, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçesi mülki sınırları içerisinde, 9 Kasım’da başlayan, ‘Bayrak- 67 Şehit Jandarma Er Kadir Görgülü Operasyonun 11 Kasım gecesi tamamlandığı bildirdi. Valilik açıklamasında, “Anılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas aramaları sonucunda; 1 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiş, 1’i terör örgütü üyeliğinden olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmaları sonrasında, Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden gözaltına alınmış, terör örgütü mensuplarına ait 1 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir”denildi.

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