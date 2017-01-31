Bugünkü YENİÇAĞ »

Halaçoğlu'dan MHP'li vekillere çağrı

»
Halaçoğlu'dan MHP'li vekillere çağrı
MHP Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, MHP'li vekillere seslenerek "Ülkücülere hakaret edenlerle işbirliği içinde olmayın" çağrısında bulundu.

MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Başkanlık sistemiyle ilgili yapılacak referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından 'hayır' diyeceğini bir kez daha duyuran ve 'evet'çi MHP'li vekillere çağrıda bulunan Halaçoğlu, "Hayır ve şerr Allah'tandır. Buna inancımız tamdır. Biz tabii olarak hayırı tercih ediyoruz. Ben başkanlığı Türk milleti dışında kimin desteklediği veya desteklemediğine bakmam. Aklı olan Türk milletinin yararına olup olmadığını bilir. Bana insanlık öğretmeye kalkanlar önce genel başkanımıza zürriyetsiz diyen,ağzından salyalar aktığını söyleyenlerle işbirliği içinde olmasın" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
MHP'de 'hayırcı' kıyımı devam ediyorBBP''den 'hayır' sinyali“Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ Diyor”
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    MHP'de 'hayırcı' kıyımı devam ediyorMHP'de 'hayırcı' kıyımı devam ediyorBekir Coşkun: Evet ile hayır, Damat Ferit ile Hasan Tahsin arasındadırBekir Coşkun: Evet ile hayır, Damat Ferit ile Hasan Tahsin arasındadırDemirtaş'a 142 yıl hapis istemi!Demirtaş'a 142 yıl hapis istemi!Yaşar Okuyan sahalara geri döndüYaşar Okuyan sahalara geri döndüNihat Doğan'dan 'evet' şarkısıNihat Doğan'dan 'evet' şarkısıBBP''den 'hayır' sinyaliBBP''den 'hayır' sinyaliHalaçoğlu'dan MHP'li vekillere çağrıHalaçoğlu'dan MHP'li vekillere çağrıAçık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunları Meclis'teAçık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunları Meclis'te"Erdoğan'ın imzalamaması insanda umut yaratıyor""Erdoğan'ın imzalamaması insanda umut yaratıyor""Mega projeleri kurtarmak için KHK çıkarıyorlar""Mega projeleri kurtarmak için KHK çıkarıyorlar"
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti