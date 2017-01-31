Halaçoğlu'dan MHP'li vekillere çağrı

MHP Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, MHP'li vekillere seslenerek "Ülkücülere hakaret edenlerle işbirliği içinde olmayın" çağrısında bulundu.

MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Başkanlık sistemiyle ilgili yapılacak referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından 'hayır' diyeceğini bir kez daha duyuran ve 'evet'çi MHP'li vekillere çağrıda bulunan Halaçoğlu, "Hayır ve şerr Allah'tandır. Buna inancımız tamdır. Biz tabii olarak hayırı tercih ediyoruz. Ben başkanlığı Türk milleti dışında kimin desteklediği veya desteklemediğine bakmam. Aklı olan Türk milletinin yararına olup olmadığını bilir. Bana insanlık öğretmeye kalkanlar önce genel başkanımıza zürriyetsiz diyen,ağzından salyalar aktığını söyleyenlerle işbirliği içinde olmasın" ifadelerini kullandı.