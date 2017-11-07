Halisdemir'in şehit edilişini böyle anlattı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin süren davada sanık Aksoy, Halisdemir'in yaralanmasından sonra iki el kurşunla şehit edildiğini anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Duruşmada TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve bazı müşteki avukatları sanıklara çapraz sorguda bulundu.

Başbakanlık Avukatı Alaaddin Varol, sanık Hasan Aksoy'a şehit Halisdemir'i nereden tanıdığını ve cuntacı general Terzi ile karargaha gelmesinden sonra Halisdemir'in kendisi ile ne konuştuğunu sordu.

Sanık Aksoy, "Ömer Halisdemir ile 2013'te kursta tanıştık. Ömer Astsubay 15 Temmuz gecesi, bana ne işiniz var diye sormadı. 'Nereden geliyorsunuz, Diyarbakır'da neler oluyor?' diye sordu. Ben de bir şey bilmediğimi söyledim. Biz en arkadaydık, Ömer Astsubay hızla geçerek komutanın yanına gitti." yanıtını verdi.

İKİ EL SİLAH SESİ

Silah sesi duyulduktan sonra eski tabur komutanı sanık Fatih Şahin'in "ateş baskısı oluşturun" emri verdiğini ve çalılıklara koşan birisine ateş edildiğini belirten Aksoy, "Ateş sonrası Şahin, 'Tamam, etkisiz hale getirdim, öldürdüm.' dedi. Çalılıklara doğru giderken yerde kamuflajlı birinin yattığını gördüm, yaklaştığımda Semih Terzi'nin vurulduğunu gördüm. Herkes şok olmuştu. Terzi'yi içeri aldıktan sonra Mihrali Atmaca, 'tedbir alalım' dedi. Daha sonra Ömer Astsubay'ı ayaklarından çekerek, güvenli bir bölgeye aldık. Kötü bir niyetle değil, operasyonlarda da böyle çekiliyor." ifadelerini kullandı.

Yüzbaşı Volkan Vural Bal'ın Halisdemir'in vurulmasından sonra nabız kontrolü yaptığını ileri süren Aksoy, "Mevziye gittiğimde, ambulans geldi. Askerlerden biri, 'Çok küçük bir nabız var.' deyince, Volkan Yüzbaşıya, 'Hastaneye götürelim, Ömer Astsubayı konuştururuz, şebeke işi olabilir, şebekeyi çökertiriz.' dedim. Mevziye bakarken, iki el silah sesini duydum, arkamı döndüğümde Mihrali Üsteğmen'in silahını kılıfına koyduğunu gördüm." diye konuştu.