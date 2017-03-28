Hangi yüzle evet istiyorlar

Kara sularımızda bulunan 18 adayı 2004 yılında Yunan'a vermekle kalmadılar, bunu eleştirenleri ve toprak vermenin ihanet olduğunu yazanları kınamaya kalktılar...

Adaların Yunan'a Lozan'da verilmediğini anlattık ama bön heriflerin kafaları ya gerçeği almadı, ya gönüllerine sığdıramadılar; gönderilen iletilerden anlıyorum, yalanda ısrar halindeler...

Belki keçi inadından vazgeçerler deyip tekrarlayalım, Lozan 1923'te imzalandı, adalar 2004'te verildi...

Veren de AKP iktidarı....

* * *

Kayalık halindeki adalar dahil hepsine Yunan bayrağı çekildi. Elverişli olanlara askeri tesisler kuruldu...

Füze rampaları eksik değil, yönleri de Anadolu'ya dönük.....

Üstelik bu adalarda martın başından beri tatbikatlar yapılıyor...

Eski Millî Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım tatbikat yapıldığını duyurdu ama referandumdan evet tercihini çıkarma telâşına kapılan iktidarın gözü adaları filan görmez oldu...

Bizim Kilimli dediğimiz adaya Yunan Kalimnos diyor. Asıl adı Kelemez olan bu adada martın 7'sinde tatbikat başladı. Sömbeki Adası'nda bu tarihten beş gün sonra yani ayın 12'sinde aynı tatbikat tekrarlandı.

Bir gün sonra da Semadirek Adası'nda ve ayın 14'ünde ise Taşoz Adası'nda seferberlik tatbikatları yapıldı.

Ayrıca Lozan ile aldıkları adalarda 1960'dan beri askeri tatbikat yapıyorlar...

* * *

Yunan'dan AB'ye girmek için destek almak amacıyla adaları elimizden çıkaran anlayış, 16 Nisan'da hangi yüzle yurttaştan evet tercihine parmak basmasını isteyecek çok merak ediyorum.

Eskiye dönüş süreci

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Merhum İsmet Paşa, Atatürk'ün vefatından bir gün sonra TBMM tarafından Cumhurbaşkanı seçildi...

Bir ay kadar sonra da toplanan CHP Kurultay'ı İnönü'yü Genel Başkanlığa getirdi...

1946 yılına kadar hem cumhurbaşkanı, hem parti genel başkanıydı. O yılın başında CHP Genel Başkanlığı görevini bıraktı ve Meclis'e de, 24 Anayasası'na bir hüküm eklettirerek partili cumhurbaşkanı yolunu tıkadı...

Bugünkü iktidar ise Erdoğan istedi diye eskiye dönüyor...

Partili cumhurbaşkanı kurumu oluşturuyorlar...

Üstelik bu sistemin de tek adam sistemi olmadığını ve ülkenin yararına olduğunu iddia ediyorlar.

Bir yararı olacaksa iktidar partisine ve o makama gelecek kişiye olur; ülkeye yararı olsaydı İnönü istifa etmez, anayasaya da cumhurbaşkanının tarafsız olacağı hükmünü ekletmezdi...

Küstüm oynamıyorum

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Avrupa ile aramız ne zaman düzelir, daha doğrusu düzelir mi...

Düzelir, düzelir... Niza, onların da işine gelmez...

* * *

Merkel ile Erdoğan arasındaki köprüler atılınca Almanya, NATO çerçevesinde bize verilmesi gereken silahlara ambargo koydu, gerekçeyi de söylediler:

-Vermiyoruz, çünkü bu silahları içeride baskı amacıyla kullanırsınız...

Rezil herifler, böyle diyorlar ama el altından da terör örgütüne silah sızdırıyorlar...

* * *

İki ülkeyle küsüz; Bulgaristan bile ufak ufak kıpırdanmaya başladı, yarın hangi ülkeler bize "Küstük" der bilemiyorum. Tabii bir bilene sormak lâzım...

Onun tavrı mühim, zira daha kimlerle küsüp kimlerle barışacağımıza o karar veriyor!

Birkaç cümleyle

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AKP Silvan İlçe Başkanı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kargaşanın, kaosun ve terörün mimarı ilan etti. Yarın biri çıkar, "Mimarı değil, yüksek mimarı" derse şaşırmayın. AKP'de doğru lâf eden birkaç isim var.

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Yeni rejim güven demekmiş. Cemaat tarafından kandırılan, teröristle pazarlık masasına oturup yenik kalkan ve dünyaya kafa tutmaya yeltenen anlayışın nesine güveneceğiz. Olmayan aklına ve vicdanına mı...

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"Her evet, şeyh Sait ve arkadaşlarına bir fatihadır" diye yazmışlar bezin üzerine; yanına da Binali Yıldırım'ın fotoğrafını koymuşlar. AKP, "Bu biz işimiz değil" dedi. Herhalde "Şeyh Sait"in de işi değil...

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DİKKAT, HAYIR demek için 19 gün kaldı

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ANLAMLI SÖZLER

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Bazen en iyi seçim, vazgeçmektir. (Peyami SAFA)