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Havalimanı saldırısı planlayıcısı öldürüldü iddiası

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Havalimanı saldırısı planlayıcısı öldürüldü iddiası
Atatürk Havalimanı katliamının planlayıcılarından olan Ahmet Recepoviç Çatayev'in, Gürcistan'da 17 saat süren operasyonda öldürüldüğü idda edildi.

Gürcistan’da 17 saat süren terör operasyonunda öldürülen 3 Çeçen uyrukludan birinin, İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Ahmet Recepoviç Çatayev olduğu iddia edildi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Gürcü emniyeti, terör örgütü IŞİD üyelerinin başkent Tiflis’in İsani bölgesindeki Gabriel Salos Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda olduğunu tespit etti. Daire önceki gece çembere alındı. Sabaha karşı düzenlenen operasyona, evdeki teröristler silahla karşılık verdi. Polis özel harekât ekipleriyle teröristler arasında çıkan çatışma, 17 saat sürdü. Operasyonda, 3 terör örgütü üyesi öldürüldü, 1 kişi ise sağ ele geçirildi.

Çatışmada öldürülen 3 kişinin, Çeçen uyruklu oldukları açıklandı. Öldürülen Çeçenlerden birinin, Atatürk Havalimanı saldırısını organize etmekle suçlanan “Tek Kol” lakaplı Çeçen terörist Ahmet Recepoviç Çatayev olduğu iddia edildi. Türkiye’den kaçak olarak Gürcistan’a geçtiği öne sürülen Çatayev ve adamlarının, Çeçen uyruklu Aslanpek Cebrailov adına kayıtlı daireye yerleştiği öğrenildi. Sağ ele geçirilen kişinin ise daire sahibi olduğu iddia ediliyor.

Çatayev, 2012’den beri IŞİD’ın elebaşlarından Ömer Şişani ile birlikte hareket ediyor.

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