Atatürk Havalimanı saldırısında 6 tahliye

Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısıyla ilgili davada 6 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili olarak 42'si tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 41 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Yabancı uyruklu sanıklar için Rusça ve Arapça tercümanlar da duruşmada hazır bulundu.



Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, 6 sanığın tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DAEŞ'in Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin hazırlanan 262 sayfalık iddianamede, 42'si tutuklu, 4'ü firari 46 sanık yer alırken, terör saldırısında yaralanan 163 kişi ile malına zarar verilen 44 kişi "müşteki" sıfatıyla bulunuyor.



İddianamede, Atatürk Havalimanı'na yönelik 28 Haziran 2016'da gerçekleştirilen saldırılarda, sanıkların o günkü ulaşım ve iletişim bilgilerine yer verilirken, eylemcilerin taksiyle havalimanına ulaştıkları ve taksi şoförüyle ulaşım için pazarlık yaptıkları, intihar bombacısı Vadım Osmanov ve Rakhım Bulgarov'un, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katına geldikleri, şüphelenen polisin şahısları durdurmaya çalıştığı kaydediliyor.



ÖNCE ATEŞ SONRA BOMBA

İddianamede, "Bir polis memurunun sanık Bulgarov'u kontrol amaçlı durdurması üzerine Bulgarov ateş açmış ve bu noktada üzerindeki bombayı patlatmıştır. Dış hatlar gidiş kapısından giren Osmanov ile kimliği tespit edilemeyen bir başka şahıs ise iki ayrı noktaya ayrılmış, kimliği tespit edilemeyen şahıs, uzun namlulu silahlarla güvenlik noktasına ateş açmış, vurulunca da üzerindeki bombayı patlattığı anlaşılmıştır. Osmanov ise yürüyen merdivenleri kullanarak yolcu karşılama salonuna yönelmiş ve üzerindeki bombayı patlatmıştır" deniliyor.



Canlı bomba eylemini gerçekleştiren sanıkların Atatürk Havalimanı'ndaki keşif görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığı belirtilen iddianamede, canlı bomba eylemini gerçekleştiren saldırganların, olaydan önce 3 Haziran, 8 Haziran ve 23 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanı'na gelerek keşif yaptıkları, sanıklardan 16'sının Rus vatandaşı, diğerlerinin ise Çeçenistan, Cezayir, Tunus, Mısır, Suriye ve Türk vatandaşı olduğu anlatılıyor.

3 BİN 342 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



İddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianamede, sanıkların ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü kurma ve yönetme", birden çok "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" ve birden çok "nitelikli mala zarar verme" suçlarından toplam 2 bin 132 yıl ile 3 bin 342 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.