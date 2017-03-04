'Hayır' diyen Murat İde, Bengütürk'ten kovuldu!

Bahçeli, Bengütürk TV'ye gece yarısı operasyonunda bulundu. Başkanlık sistemine 'hayır' diyen Genel Yayın Yönetmeni Murat İde kanaldan kovulurken, yerine Metin Özkan getirildi.

Devlet Bahçeli'nin 'hayırcı' kıyımı medyaya sıçradı...

Bahçeli, Bengütürk TV Genel Yayın Yönetmeni Murat İde’nin görevi bırakmasını istedi. İde’nin yerine aynı göreve Metin Özkan getirildi.

Özkan'ın bugün işe başlaması beklenirken, Murat İde'nin Başkanlık sistemine 'hayır' dediği için kanaldan gönderildiği öğrenildi.

Yusufiyeli Ülkücüleri Artvin Yusufelili zanneden Metin Özkan’ın Bengütürk Genel Yayın Yönetmeni olması, Ülkücüler camiada tepkiyle karşılandı.

MURAT İDE'DEN AÇIKLAMA

İde, görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle sona erdi. Meslek hayatımın en kıymetli 6 yılıydı...Zordu...Onurlu, namuslu, fedakar yol arkadaşlarımla ve 'Biz ne yapabiliriz' diye yük omuzlayan dostlarımızla, Türk Milliyetçileri ile 'YOKLUĞU' paylaştık, 'Acıyı bal eyledik.' Gazeteci gitmelidir zaten. Önemli olan neden gittiği... Onurunu ve doğrularını yere düşürmüyor, boynu bükülmüyorsa,o gidiş hayırlı bir gidiştir. Bize güç katan büyük Türk milletine ve onun sevdalılarına and olsun ki, mesleğimi namusuyla - haysiyetiyle yapmaya devam edeceğim. Zor günlerimizde omuz veren herkesten Allah razı olsun. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE."