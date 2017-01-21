HDP gösterip MHP ile vurmak!

Kemal Kılıçdaroğlu, Foks TV'de, Devlet Bahçeli ile görüşmesi hakkında bilgi verirken "Sayın Bahçeli bir söz vermiş ve bu sözünün arkasında duruyor. Ben bu anayasa değişikliğinin Türkiye'ye bir felâket getireceğini kendi açımdan, bütün ayrıntılarıyla ortaya koydum." dedi.

Binali Yıldırım ise "Doğrusu, bu taktik hamlenin MHP seçmeni üzerinde etkisi olmaz" yorumunu yaptı! Daha sonra da "Başkanlık kabinesinde MHP'li bakanlar olabilir" açıklamasının ardından "Siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar öyle Sayın Devlet Bey'i tanıyamamışlardır" ifadelerini kullandı.

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Görüldüğü gibi her şey Bahçeli'de düğümleniyor. Çözüm sürecinde PKK ile birlikte değiştirilemeyen Türkiye'nin rejimi, şimdi Bahçeli üzerinden değiştirilmek isteniyor.

Burada "Bahçeli bir söz vermiş" tespiti üzerinde durmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk Milleti'nin geleceği, Bahçeli'nin verdiği bir sözle değiştirilmek isteniyor. Bahçeli'nin bu sözü kime verdiği belli değil. "Tayyip Erdoğan'a" denilebilir ama bunu bilmiyoruz!

Bahçeli'nin Türk Milleti'nin istikbalini, kendi koltuğunu korumak uğruna bir kişinin iki dudağı arasından çıkan kararlara emanet etmesi, akla mantığa uygun değil. Emin Haluk Ayhan, sebebi "devleti sıkıntıya sokmamak" diye açıklıyor. Anlaşılıyor ki bu konuda devlet içinde bir merkezde karar verilmiş. Bahçeli, onlara söz vermiş olabilir...

Bu karar, millî bir karar olsaydı, kamuoyuna da duyurulur, herkesten destek istenirdi. Kapalı kapılar arkasında verilen bu gizli kararın, Türkiye'ye ne hayrı olabilir?

Bakınız, Türkiye Sanatçılar Birliği, "Sözde Başkanlık rejiminin Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşaması mümkün olmayacaktır, yıkılacağı şimdiden görülmektedir. Çalakalem ve hukuksuz bir şekilde, halktan kaçırılarak yapılan ve Amerikan projesi olan bu anayasa değişikliğini, biz sanatçılar, kabul etmiyoruz" diyor.

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MHP milletvekillerinin bir kısmı oylamada "hayır" oyu veriyor. MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Ülkü Ocakları eski genel başkanları, partili milletvekillerine, "Vicdanlarının ve hür iradelerinin sesine kulak vermelerini ve doğacak vebale ortak olmamalarını tavsiye ediyoruz. Anayasa değişikliğine tarihi, siyasi ve ahlaki gerekçelerle 'Hayır' diyerek, irade birliğimizi ve kararlılığımızı göstermeliyiz" diye çağrı yapıyor.

Eski Ülkü Ocakları Başkanları "Milliyetçiliği ayaklar altına almakla övünenlerin, kendi ideolojileri ve çıkarları doğrultusunda yeni bir rejim inşa etmelerine 'evet' demeyeceğiz. Bizim milliyetçilik anlayışımız, 'millet egemenliği'nin tek adam iktidarına indirgenmesine izin vermez." diyor.

Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun girişimlerinin MHP seçmeni üzerinde etkisi olmayacağını söylüyor ama MHP seçmeninin asıl tercihini, bu açıklama yansıtıyor.

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AKP, referandumda, AKP-MHP bloğunun karşısında CHP-HDP'nin var olacağını zannediyor! HDP gösterip MHP ile vurmak istiyorlar!

MHP'nin gövdesi ister istemez CHP ile aynı tarafta bulunacak, başı ise AKP ile birlikte meydanlara çıkacak!

HDP bu tartışmalara neden hiç girmiyor! Çünkü HDP, AKP'nin yanında görünürse, proje daha başlamadan biterdi. Bu sebeple sanki HDP, CHP'nin yanındaymış gibi bir algı oluşturulmak isteniyor. Bu, MHP seçmenine kurulan bir tuzaktır. Gerçekte HDP ve PKK, sistemin değişmesinden çıkacak kaosu bekliyor!

Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Sinan Oğan, yurt çapında CHP ve millî kuruluşlar tarafından başlatılacak "hayır kampanyası"na karşı çıkacak değil ya! Onlar da "hayır" için çalışacak!

AKP, MHP genel başkanı ve "evet"çi milletvekilleri bir tarafta, CHP ve MHP'nin gövdesi ile bütün milliyetçiler karşı tarafta olacak! MHP'li seçmenin oyları, çek-senet değil ki Bahçeli tarafından AKP'ye ciro edilsin!