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Hollanda krizinden yeni bir görüntü!

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Hollanda krizinden yeni bir görüntü!
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın Hollanda'ya kara yoluyla gitmesiyle başlayan, sınırdışı edilmesiyle zirve yapan diplomatik krize dair yeni bir fotoğraf ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin Hollanda tarafından iptal edilmesinden sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'ya kara yoluyla gitmesiyle başlayan, sınırdışı edilmesiyle zirve yapan diplomatik krize dair yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Hollanda’daki De Volkskrant gazetesinde yayımlanan ve fotomuhabiri Freek van den Bergh’in çektiği bu karede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın aracının durdurulduğu ve yardımcılarının polis tarafından arandıkları ve Türk diplomatların gözaltına alındığı görülüyor.  

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Cumartesi gecesi Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu’na gitmesine müsaade edilmeyen Kaya’nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya’yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya bu olayın ardından 'İstenmeyen kişi' ilan edilerek korumalarıyla birlikte sınır dışı edilmişti.

Bakan Kaya 11 Mart'taki krizde yaşadıklarını anlatırken şunları söyledi: "Eğer ki bana Ankara’dan Sayın Cumhurbaşkanımızdan ‘Artık dönebilirsin’ denilmeseydi ben orada ölecektim. Bizim kendi vatan topraklarımız sayılan konsolosluğun 30 metre ilerisinden bizi almadılar. Çok ırkçı, faşist bir anlayışla bizi vatandaşlarımızın bulunduğu yere de geçirmediler. Tam 7 saat bir aracın yanında bekledik, zaman zaman dışına çıktık, zaman zaman içinde durduk. Eğer ki bana Ankara’dan Sayın Cumhurbaşkanımızdan ‘Artık dönebilirsin’ denilmeseydi ben orada ölecektim ve oradan ayrılmayacaktım. Bundan emin olabilirsiniz. Bazen devlet, millet her şeyin önüne geçiyor."

Konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüleceği yönündeki açıklamalar hatırlatılarak, "Neden Lahey Adalet Divanı'na değil de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyoruz?" sorusu üzerine Başbakan Binali Yıldırım, "Bizim maslahatgüzarı ve başkonsolosu bir ara gözaltına aldılar sonra bana bunun yanlışlıkla olduğu söylendi ve bu konuda başbakan telefonda özür diledi" açıklamasında bulundu.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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