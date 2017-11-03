Hükümet S-400 almaktan vaz mı geçecek?

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı hükümete S-400'lerin alınmasına ilişkin sorular sordu.Salıcı, "NATO'nun ve Rusya'nın tutumu ve füze savunma sisteminin satın almasından vazgeçilmesine neden olacak mı? " dedi.

Salıcı, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye "Yunanistan da tıpkı ülkemiz gibi bir NATO üyesi olmasına rağmen Rus menşeli savunma sistemlerini kullanan ülkelerdendir. NATO veya herhangi bir uluslararası özne tarafından Yunanistan'a yönelik bu yönde bir tepki yokken ülkemize yönelik tehditvari açıklamalarda bulunulmasının altında başka bir nedenin varlığından söz edilebilir mi?" diye sordu.

Türkiye'nin Rusya'dan almak için anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatıyla ilgili daha önce de Milli Savunma Bakanı Canikli'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Salıcı, NATO Askeri Komite Başkanı Pavel'in Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili yaptığı açıklamaları Meclis gündemine taşıdı.

Salıcı, NATO Askeri Komite Başkanı Pavel'in 25 Ekim'de Türkiye ile Rusya arasında görüşmeleri devam eden S-400 hava ve füze savunma sistemiyle ilgili "Savunma ekipmanının alımında açık bir şekilde bağımsızlık prensibi geçerli. Ancak ülkeler, karar almakta bağımsız olduğu gibi, aldıkları kararın sonuçlarıyla yüzleşmekte de bağımsızdır" şeklinde ‘tehditvari' açıklamalar yaptığını, 'Türkiye'nin planlanan S-400 füzelerini almasının Ankara'nın NATO müttefikleriyle herhangi bir hava savunma sisteminin parçası olmasını engelleyeceğini' de belirterek başka teknik kısıtlamaların gündeme gelebileceğini kaydetti.

Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, aynı konuyla ilgili olarak "NATO üyeleri hangi ekipmanı edineceklerine kendileri karar verir" şeklinde, daha yumuşak bir beyanatta bulunduğunu anımsatan Salıcı, "NATO'yu temsil eden görevlilerin bir ay arayla aynı konu ile ilgili söylemlerindeki üslubun ve NATO'nun bu konu ile ilgili tutumunun değiştiği tüm kamuoyu tarafından gözlemlenmektedir" dedi.

SALICI'DAN CANİKLİYE NATO SORULARI

Salıcı, Milli Savunma Bakanı Canikli'nin şu soruları yanıtlamasını istedi:

"NATO'nun ülkemiz ile Rusya arasında görüşmeleri devam eden S-400 hava ve füze savunma sistemine yönelik tutumunun sertleşmesinin ardında, ülkemiz ile ABD arasında yaşanan vize gerginliğinin etkisi olduğu düşünülüyor mu?

Ülkemizle Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği arasında başlayıp ABD'ye yayılan diplomatik gerginliğin NATO'ya da sirayet edeceği düşünülüyor mu, düşünülüyor ise bu gerginliğin önüne geçecek herhangi bir adım atılacak mı?

Amerika'nın; ülkemizin Rusya'dan satın alacağı S-400 hava ve füze savunma sisteminin üreticisi Almaz-Antey ve sistemin satışından sorumlu Rosoboronexport şirketlerini yaptırım listesine dahil ettiği haberleri geçtiğimiz hafta basına yansımıştı. Bu gelişme ışığında; ülkemizin Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemlerini satın alması halinde, Amerika'nın ülkemiz aleyhine vize yasağına ek yaptırımlar uygulayacağından şüphe ediliyor mu?

S-400'LERİN ALINMASINDAN VAZ MI GEÇİLECEK?

NATO'nun ülkemiz ile Rusya arasında görüşmeleri devam eden S-400 hava ve füze savunma sistemine yönelik tutumunun değişmesi ve yapılan açıklamalar, ülkemizin S-400 hava ve füze savunma sisteminin satın almasından vazgeçmesine neden olacak mı?

NATO'nun konu ile ilgili tutumunun değişmesine bağlı olarak; ülkemizin Rusya'dan anılı savunma sistemini almaktan vazgeçmesi halinde, anılı savunma sisteminin ülkemizce satın alınması için Rusya ile yapılan ön protokol gereği Rusya'ya ödendiği iddia edilen 100 milyon dolarlık kaparo ne olacaktır?

Yunanistan da tıpkı ülkemiz gibi bir NATO üyesi olmasına rağmen Rus menşeli savunma sistemlerini kullanan ülkelerdendir. NATO veya herhangi bir uluslararası özne tarafından Yunanistan'a yönelik bu yönde bir tepki yokken ülkemize yönelik tehditvari açıklamalarda bulunulmasının altında başka bir nedenin varlığından söz edilebilir mi?

Hükümetin ülkemize hava savunma sistemi kurulması konusundaki kararsızlığı daha ne kadar devam edecektir?"