Hükümet'in memur zammı teklifi belli oldu

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu memur zammına ilişkin teklifi 2018'de ilk altı ay yüzde 3,5 ikinci altı ay için de yüzde 3,5 olarak açıkladı.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu memur zammına ilişkin teklifi 2018'de ilk altı ay yüzde 3,5 ikinci altı ay için de yüzde 3,5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 4 ikinci altı ayı içinse yüzde 5 olarak açıkladı.

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle;



* Ekonomik istikrarımız, kamu çalışanlarımızın beklentileri bizleri için öncelikli olmuştur. Bu bağlamsa son teklifimizi oluşturduk.

* Buna göre, 2018 yılı her iki yarı için yüzde 3,5, 2019 ilk yarı yılı için yüzde 4, ikinci yarı yılı için yüzde 5 olarak revize ettik.

* Bugün gece yarısına kadar vaktimiz var, başka mekanizmalara gerek kalmadan bu sürecin sona ermesini istiyoruz.

* Bu teklifimizin olumlu karşılanacağı yönünde ümidim olduğunu belirtiyorum.

* Bütün argümanları değerlendirdik ve bizim için bu teklif son teklif niteliğindedir.

İLK TEKLİF HER İKİ YIL İÇİN DE YÜZDE 3+3'TÜ

Memur zamları için toplu sözleşme görüşmelerindehükümet 2018 ve 2019 yıllarında altı aylık her dönem için yüzde 3 olan teklifinde revizyona gitmesi bekleniyordu. Teklif sonrası anlaşma sağlanamazsa Hakem Kurulu karar verecek.

Memur-SEN Başkanı Ali Yalçın'dan açıklama;

* Toplu sözleşme sürecimizin son gününde saatler kaldı sürecin sonuçlanmasına. Önemli bir aşamaya geldiğini görüyorum. İlk teklife bütün hizmet kollarımızla birlikte kapalıyız kartonuyla tepkimizi ortaya koyduk. Süreç Bakanımızın da ifade ettiği gibi takvim adım adım işledi.

* Kamuda çok fazla sorun var. Bu süreci hepimiz adım adım izliyoruz. Bizim bu toplu sözleşmede de bir kez daha ifade etme fırsatı bulduğumuz şey kamu sorun çözmek yerine sorun üretiyor. Bu çözüm mekanizmalarının yeniden ele alınmasına ihtiyaç olduğunu bir kez daha süreç ispat etmiştir.

* Mesajlar yoluyla verilmeye çalıştı teklifler. Bizim bu konuya ilişkin bir cümle kurmamız mümkün olmadı. Bize mesaj değil rakam lazım diyerek tepkimizi ortaya koyduk. Bugün ifade edilen teklif elimize kalemi veriyor ama mürekkebi koymuyor.

* Bize zammı enflasyon canavarı değil, toplu sözleşme masası versin çağrımız karşılık bulmuştur. Milletin adamı versin kısmı karşılık bulmamıştır. Biz de bir adım atacağız. Bütün reflekslerimizi eksiksiz yansıttık. Bu teklif sonrası konuyu bütün boyutuyla değerlendireceğiz ve ayrıca bir teklif sunacağız. Her 2 taraf için de imza altına aldığımız toplu sözleşmenin altında olmayı çok doğru bulmuyoruz. Kamu işveren heyeti de düşünmesin diyoruz.

* Ne beklediğimizi anlatmakta güçlük çekmedik bugüne kadar. Bir tek amacımız var. Üzüm yemek... Bağcı dövmek gibi derdimiz olamaz. Söz konusu ülkeyse gerisi teferruattır deriz. Ülkeye zarar verecek bir şey bizim tarafımızdan arzulanmaz. Bütün bu çerçevede değerlendirmemizi yapıp bize ait uzlaşma eşiğini de belirterek konferasyonumuzla istişaremizi tamamladıktan sonra.

MEMUR-SEN 3 ALTERNATİF ÖNERİYOR

Memur-Sen hükümete üç alternatifli teklif sunmuş ilk teklifte, 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam talep etmişti.

İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam istendi.

Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile, 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

KAMU-SEN VE KESK'İN ÖNERİLERİ

Türkiye Kamu-Sen, 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8'lik artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu. Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) ise diğer konfederasyonlardan farklı olarak yüzdelik artış yerine en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3,450 liraya çıkarılmasını istiyor.