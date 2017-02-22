Hükümet'ten, Suriyelilere vatandaşlık açıklaması

Başbakan Yardımcısı Kaynak 80 bin Suriyeliye, Türk vatandaşlığı verileceğini ancak tartışmaları önlemek için bu işin 16 Nisan'daki referandum sonrasına bırakıldığını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin Reuters haber ajansına konuştu. Kaynak “Şu ana kadar belirlediğimiz vatandaşlık niteliklere uygun, işlemleri sürdürülen 20 bin küsur (Suriyeli) aile var. Toplam 80 bin kişiye tekabül ediyor. Bunların güvenlik kısmıyla ilgili araştırmalar sürüyor” dedi.

Suriyeli işçi sayısının on binden fazla olduğunu, belirli uzmanlık eğitimi almış olanların, meslek sahiplerinin ve Türkiye’de çalışma izni olanların vatandaşlık imkanından yararlanacaklarını belirten Kaynak, Suriyelilere Türk vatandaşlığı verilmesinin zamanlaması için ise “16 Nisan’daki referandum öncesi Suriyelilere vatandaşlık verilip, bunların oy kullanacağı yönündeki tartışmaya meydan vermek istemedik. Bu nedenle şimdilik (referandum öncesi) bu konuda bir adım atılmadı” dedi.