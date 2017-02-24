3 bin Suriyeli aileye vatandaşlık verildi

Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye’den vatandaşlık alan Suriyelilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaynak, "Bugüne kadar vatandaşlık hakkını elde eden aile sayısı 3 bini geçti. Yani toplamda 10-12 bin kişiye vatandaşlık verilmiş durumda" dedi.

Habertürk'ün haberine göre Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriyelilere vatandaşlık verilmesine ilişkin çalışmaların 14 ay önce başladığını belirtti. Bu tarihte İçişleri Bakanlığı’nın valilerden Suriyelilerden vatandaşlığa uygun olanları bildirmesini istediğini belirten Kaynak’ın verdiği bilgiler özetle şöyle:

"Çalışmalar vilayetlerden vatandaşlık verilmek için önerilenlerin 22 bin aileyi kapsıyor. Aile ortalaması 4 kişi olarak hesaplanırsa 90 bini aşkın Suriyeli, vatandaşlık için bekliyor.

Bu kişilerin vatandaşlığıyla ilgili çalışma 16 Nisan referandumu sonrasına bırakılacak

Valiliklerin hepsinin bildirimi tamamlandığında ilk aşamada 150 bin kişiye vatandaşlık verilmesi öngörülüyor. Toplamda ise bu sayının 300 bin civarında olması hedefleniyor.

Bugüne kadar vatandaşlık hakkını elde eden aile sayısı 3 bini geçti. Yani toplamda 10-12 bin kişiye vatandaşlık verilmiş durumda."

TALİMATI YILDIRIM VERDİ

Başbakan Binali Yıldırım vatandaşlık, çalışmaların 16 Nisan sonrasına bırakılması talimatını vermişti.



“Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında iki hafta önce toplanan Bakanlar Kurulu’nda, vatandaşlık verilebilecek Suriyeli sayısının ilk etapta 80 bin olduğu bilgisi paylaşıldı. Yıldırım, toplantıda, ‘Sinek küçük ama mide bulandırmasın’ diyerek çalışmanın 16 Nisan referandumu sonrasına bırakılması talimatını verdi.