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Hürriyet’te Fikret Bila dönemi

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Hürriyet’te Fikret Bila dönemi
Hürriyet gazetesinde eski Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin görevini Fikret Bila’ya devretti.

Hürriyet binasında düzenlenen kısa bir törenle devir işlemi gerçekleştirildi. Törende halef ile selefin ortasına oturan Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, kısa bir konuşma yaptı. Böylelikle Hürriyet’te Fikret Bila dönemi resmen başlamış oldu. Törene ait fotoğrafları gazeteci İsmail Saymaz kişisel twitter hesabından paylaştı.

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