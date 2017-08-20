Huzur, ahlak, vicdan, adalet...

"Türk halkı uzun yıllardır ne arıyor, neye muhtaç?" diye soralım kendimize...

Bu soru, siyasetten neyin beklendiğinin yanıtını verecektir...

15 yıllık AKP iktidarında 10 yıldır operasyonlarla yatıp kalkıyoruz.

2007 yılının Haziran ayında Ergenekon ile başlayarak devam eden düzmece davalarla bu ülkenin yaklaşık 7 yılı çalındı...

Silivri'de insanlar öldü, suçlamalar nedeni ile canına kıyanlar, ailece perişan olanlar...

Dönemin FETÖ'cü savcı, hakim ve emniyet mensupları ile onlara devlet koruması ve desteği sağlayan AKP iktidarı; hemen herkesin dinlendiği, izlendiği, tutuklanmak ve yaftalanmak korkusu ile sus pus olduğu bir süreci yaşattı Türkiye'ye...

Halk, huzuru ve adaleti aradı...

Korku/baskı iklimi oy getirdi AKP'ye...

İktidara yaranmak için besleme kalemler, yalan ve iftira cehennemine odun taşıdılar...

Asker ailelerinin acıları ile dalga geçtiler... İktidarın kanatları altındaki gazetelerinden ve televizyonlarından itibar kurşunları sıktılar...

Halk, ahlakı ve vicdanı aradı...

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FETÖ ile 17/25 Aralık sürecinde ters düşen iktidar bu kez de FETÖ'ye yönelik bizlerin de desteklediği bir operasyona başladı.

Ancak;

FETÖ operasyonları giderek medya başta olmak üzere muhalifleri de sindirmeye ve nihayet Ana Muhalefet Partisi milletvekilini tutuklamaya, genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu tutuklamakla tehdit etmeye, AKP iktidarına karşı siyasi mücadele verenleri "damgalamaya" böylece; korkutarak, sindirerek etkisiz hale getirmeye evrildi...

FETÖ'nün azgın tetikçileri, himaye edenleri ve ihale verenleri ortalıkta dolaşıp ekranlarda gezinirken, FETÖ'ye yıllardır terörist diyenler tutuklandı...

Onbinlerce ihraç yaşandı, Türkiye'nin altı üstüne getirildi... Yargı FETÖ'den kurtarıldı ama aynı emir komuta mantığı ile iktidara bağlandı.

Halk bir kez daha adaleti arar hale getirildi...

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AKP'nin iktidarı kaybettiği ancak Devlet Bahçeli sayesinde Türkiye'yi yeniden seçime sürüklediği 7 Haziran 2015 seçimini hatırlayın!

Daha doğrusu, sonrasını hatırlayın!... Arka arkaya patlayan bombalar, terör saldırıları, yüzlerce insanımızın hayatını kaybettiği günler...

Memleket huzura muhtaç hale getirildi... AKP'li yönetici Burhan Kuzu; "millet kaosu seçti, hayırlı olsun..." açıklamasında bulundu!

PKK'dan IŞİD'e her türlü terör hortladı... AKP, iktidarı kaybettiği Temmuz ayından, yeniden tek başına seçildiği Kasım ayına kadar 4 milyon oyu geri kazandı!

Her seçim sürecinde bilinçli olarak toplum kutuplaştırıldı... AKP'li aynı profesör! bu kez de "Başkanlık olmazsa kaos olur..." demeye başladı...

Toplumun psikolojisini darmadağın eden ve bundan beslenen bir iktidar var...

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Camide içki yalanı ile Kabataş yalancılarına değinmiyorum bile...

İktidar gazetelerinin aynı anda manşetten verdiği Sümeyye Erdoğan'a suikast iddiası da yalan çıktı... Bülent Arınç'a suikast iddiasının yalan olduğu anlaşıldığında ise çok geçti! Kozmik odanın sırları, bu iddia üzerinden FETÖ'cü savcılar eli ile yabancı istihbarat örgütlerine servis edildi!

15 Temmuz ve sonrasında yaşananları biliyorsunuz...

Tüm bu operasyonların, toplumu alt üst eden, insanların hayatına mal olan süreçlerin bir numaralı sorumlusu AKP iktidarının kendisi olduğu halde, hep başkalarını suçlayarak bugünlere gelindi...

Dev sarsıntıların, çalkantıların toplumdan götürdüğü olguları, duyguları yeniden tesis etmek gerekiyor...

Hazır şimdi yeni partinin gelişine gün sayılıyorken Türkiye'nin siyasetten öncelikli beklentilerine yer vermek istedim:

Öncelikle huzur ve adalet... Bunları sağlayacak ahlaklı ve vicdanlı siyasi kadrolar...