Irak-İran sınırındaki depremde bilanço artıyor

Irak - İran sınırında meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. İran'da ayrıca 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Irak'ın Süleymaniye'nin güneydoğusundaki Halepçe'de 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Irak'taki deprem Güneydoğu'daki illerde de hissedildi. Kerkük, Erbil ve Bağdat'ta da çok şiddetli hissedilen deprem, Türkiye'den de hissedildi.

ISNA haber ajansının aktardığına göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısınınİran'da 334'e ulaşırken, yaralananların sayısının ise 5900'ü geçtiği açıklandı. Irak'ın kuzeyinde ise 7 kişi hayatını kaybetti, 200'ün üstünde yaralı var. İran'da 3 gün yas ilan edildi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye'den giden yardım uçağı, Süleymaniye'ye indi" ifadelerini kullandı.

ABD Jeolojik Araştırması (USGS), depremin merkez üssünün Süleymaniye'nin güneydoğusundaki Halepçe olduğunu açıkladı.

Halepçe, Irak'ın kuzeyinde, İran sınırının 15 km batısında, Süleymaniye'nin 61 km güneydoğusunda, başkent Bağdat'ın 241 km kuzeydoğusunda yer alıyor.

İran Sağlık Dairesi, yaralılar için vatandaşlardan kan bağışı yapmasını istedi.

İRAN VE IRAK SALLANMAYA DEVAM EDİYOR!

21.18'deki 7.3'lük depremin ardından saat 00.33'te 4.8'lik bir deprem meydana geldi. 00.33'te İran-Irak sınırında meydana gelen depremin ardından Irak'ta saat 01:31'de, yerin 32.2 KM altında 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02:37'de Irak'ta yerin 5.0 KM derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından ardından 03:20'de İran'da 4.8'lik bir artçı deprem daha meydana geldi. Öte yandan saat 12:19'da İran'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

2003 yılında, İran'ın güneydoğusundaki Bem şehrinde meydana gelen depremde 26 bin kişi hayatını kaybetmişti.

İran'da hayatını kaybedenlerin çoğunun Kirmanşah Eyaletindeki Serpol Zehab şehrinde olduğu açıklandı.