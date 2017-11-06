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Irak'ta gayrimeşru referandumuna oy veren vekillere idam şoku!

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Irak'ta gayrimeşru referandumuna oy veren vekillere idam şoku!
Bağdat parlamentosunda görev yapan 14 vekilin, Peşmerge Yönetimi tarafından gerçekleştirilen gayrimeşru referanduma oy vermelerinden dolayı idam cezası öngören bir yasadan yargılanmaları isteniyor.

Irak Merkezi parlamentonda milletvekili olan bu 14 kişinin, Ceza Yasası’nın ‘ülkenin egemenliğini ve birliğini kasten tehdit eden’ kişilere idam cezası öngören 156’ıncı maddesinden yargılanması isteniyor.

YASAL İŞLEM BAŞLATILMASI İÇİN MEKTUP

Söz konusu soruşturma, ülkedeki en büyük Şii siyasi grup olan Hukuk Devleti Koalisyonu’nun girişimi sonrası başlatılmıştı. Bu koalisyondan 100 vekil 'referandumda oy veren Kürt milletvekillerine karşı yasal işlem başlatılması' talebiyle Federal Mahkeme’ye bir mektup yazdı. Federal Mahkeme böyle bir yetkisi olmadığına dikkat çekerek talebi reddetti. Ancak 10 Ekim’de toplanan geçici bir parlamento komitesi 14 vekili Bağdat parlamentosundan uzaklaştırma kararı alıp konuyu mahkemeye sevk etti.

VEKİLLERİN DOKUNULMAZLIKLARINI KALDIRMAK KOLAY DEĞİL
 
Bağdat parlamentosunda Değişim (Goran) Hareketi’nin milletvekilliğini yapan Amin Baki de kararın siyasi olduğu görüşünü paylaşarak, “Bu mesele siyasi ve milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmak kolay bir iş değil” dedi. Söz konusu 14 vekilin 10’u Kürdistan Demokrat Partisi’nin, ikisi Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin, ikisi de Kürdistan İslami Birliği’nin üyesi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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