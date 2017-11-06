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Barzani: "Türkiye ile görüşmek istiyoruz"

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Barzani: "Türkiye ile görüşmek istiyoruz"
Peşmerge Yönetimi adına açıklama yapan Neçirvan Barzani, "Sadece Türkiye’yle değil, bütün komşularımızla görüşmeler yapmak, sorunları çözmek ve barıştan yana olduğumuzu göstermek istiyoruz. Türkiye de önemli komşularımızdan biridir" dedi.

Neçirvan Barzani, Bakanlar Kurulu sonrası Peşmerge Yönetimi adına basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Türkiye ile ilgili ilişkiler üzerine konuşan Barzani, "Sadece Türkiye’yle değil, bütün komşularımızla görüşmeler yapmak, sorunları çözmek ve barıştan yana olduğumuzu göstermek istiyoruz. Türkiye de önemli komşularımızdan biridir" ifadelerini kullandı.

İşte Neçirvan Barzani'nin o açıklamaları:

"TÜRKİYE VE İRAN İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİM"

“Sadece Türkiye’yle değil, bütün komşularımızla görüşmeler yapmak, sorunları çözmek ve barıştan yana olduğumuzu göstermek istiyoruz. Türkiye de önemli komşularımızdan biridir. Zor yıllarda, 80’li 90’lı yıllarda kimyasal saldırılar olduğunda bizer kapılarını açtılar. Yine en zor dönemlerde Kürdistan halkına yardım ettiler. Bunu göz önünde bulunduruyoruz. İran İslam Cumhuriyeti’nin yardımlarını göz önünde bulunduruyoruz. Kürdistan Bölgesi Hükümeti, halkı komuşlarıyla barış içinde yaşamak istiyor. Bölgede istikrar unsuru olmak istiyor. Özellikle de geçmişte iyi ilişkilerimizin olduğu Türkiye’yle bunun sürmesini istiyoruz. Türkiye’yle, İran’la bu görüşmelerimizi sürdürmek istiyoruz. Bağdat’la yaşadığımız sorunların Irak anayasası çerçevesinde çözümü için bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Türkiye’yle, İran’la ilişkilerimiz var. İki tarafla da şahsen girişimde bulunuyorum. Çaba gösteremeye de devam edeceğim.”

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