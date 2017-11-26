İran'dan Avrupa'ya uyarı

İran, Avrupa'nın Tahran'ı tehdit etmesi halinde füzelerinin menzilini 2 bin kilometrenin üzerine çıkaracağını açıkladı.

İran merkezli Fars Haber Ajansına konuşan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Hüseyin Selami, "Avrupa İran'ı tehdit ederse muhafızlarımız füzelerin menzilini 2 bin kilometrenin üzerine çıkaracak" dedi.

Şimdiye kadar Avrupa'nın kendilerine bir tehdit oluşturduğunu hissetmediklerini belirten Selami, bu yüzden henüz füzelerin menzilini artırmadıklarını söyledi.