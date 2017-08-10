Bugünkü YENİÇAĞ »

İran'dan Türkiye'ye 'tarihi' jest!

»
İran'dan Türkiye'ye 'tarihi' jest!
İran 629 yıllık çanı Van Aziz Meryem Kilisesi'ne iade edeceğini açıkladı.

Van Aziz Meryem Kilisesi'ne 1388 yılında hediye edilen çan, şu anda İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urumiye şehrindeki Antropoloji Müzesi'nde sergileniyor.

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkan Yardımcısı Mir Hadi Kara Seyit Rumyani, çanın sergilendiği Urumiye Müzesi'ne yaptığı ziyaret sırasında, eserin ait olduğu Van'a iade edileceğini bildirdi.

İranlı yetkili, "Ülkemize ait olan tarihi eserlerin ülkeye geri getirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Benzer şekilde başka ülkelere ait olduğu kanıtlanmış, ülkemizde bulunan tarihi eserleri de yasal süreci tamamlayarak asıl ülkelerine iade ediyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kupa maçına damga vuran bıçağın sahibi serbestKupa maçına damga vuran bıçağın sahibi serbestİran'dan Türkiye'ye 'tarihi' jest!İran'dan Türkiye'ye 'tarihi' jest!Yeni devletin adı "Bizans Devleti" Yeni devletin adı "Bizans Devleti" 'Hero' davasında flaş gelişme'Hero' davasında flaş gelişmeABD, İdlib'i vurursa Türkiye ne yapacak?ABD, İdlib'i vurursa Türkiye ne yapacak?FETÖ'nün medya yapılanmasına operasyon!FETÖ'nün medya yapılanmasına operasyon!İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldıİstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldıİşte işsizlik... İşte resmiİşte işsizlik... İşte resmiMüslümanlar neden bu kadar güçsüzdür?Müslümanlar neden bu kadar güçsüzdür?Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 10 08 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 10 08 2017
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti