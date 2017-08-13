İran'dan ABD ambargosuna 520 milyon dolarlık cevap

İran meclisinin ABD’nin yaptırımlarına yanıt olarak kendi füze programının geliştirilmesi için 520 milyon dolarlık bir kaynağın ayrılması ile ilgili yasa tasarısını onayladığı açıklandı.

AFP'nin aktardığı haberde, İran Meclis Sözcüsü Ali Laricani'nin konuyla ilgili açıklamalarına yer verildi. "Amerikalılar bilmelidir ki bu bizim ilk adımımızdı" diyen Laricani, bugün onaylanan yasa tasarısının ‘ABD'nin bölgedeki terörist ve maceraperest eylemlerine karşı koymaya' yönelik olduğunu aktardı. Daha önce ABD yönetiminin, İranlı 18 kişi ve kuruluşa Tahran'ın balistik füze programına destek verdiği gerekçesiyle yeni yaptırım uygulama kararı aldığı açıklanmıştı. Tahran ise Washington'un yaptırımlarını kınayarak, ABD'li kişilere ve şirketlere karşı yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.